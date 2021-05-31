Adana'da gelin-kayınpeder arasında 'mangalda tavuk' kavgası: 2 yaralı

Evdeki diğer yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Mustafa Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesi'ne, gelini Emine Ö.'yü ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Mustafa Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.