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Adana'da gelin-kayınpeder arasında 'mangalda tavuk' kavgası: 2 yaralı

'da dün saat 10.00 sıralarında merkez ilçesi Mahallesi 72203 Sokak’ta marketten alınan tavukla mangal yapılmasını isteyen . (58), çıkan tartışmada gelini .’yü (25) sopayla başından yaraladı. Emine Ö. de kayınpederi Mustafa Ö.’yü göğsünden bıçakla ağır yaraladı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Adana'da gelin-kayınpeder arasında 'mangalda tavuk' kavgası: 2 yaralı

Marketten aldığı tavukla yemek yapmak için mutfağa giren .'nün yanına gelen kayınpederi ., akşam yemeğinde mangal yapmasını istedi. Bu nedenle gelin ile kayınpeder arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö., bahçeden aldığı sopayla Emine Ö.'nün başına vurdu.

Başından yaralanan Emine Ö. de mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı.

Evdeki diğer yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Mustafa Ö.'yü Devlet Hastanesi'ne, gelini Emine Ö.'yü ise Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Mustafa Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Emine Ö., hastaneye girerken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Emine Ö., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Aile, Emine Ö.'den şikayetçi oldu.

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