Adana'da gelin-kayınpeder arasında 'mangalda tavuk' kavgası: 2 yaralı
Adana'da dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72203 Sokak’ta marketten alınan tavukla mangal yapılmasını isteyen Mustafa Ö. (58), çıkan tartışmada gelini Emine Ö.’yü (25) sopayla başından yaraladı. Emine Ö. de kayınpederi Mustafa Ö.’yü göğsünden bıçakla ağır yaraladı.
YAŞAM DHA
Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö., bahçeden aldığı sopayla Emine Ö.'nün başına vurdu.
Başından yaralanan Emine Ö. de mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı.
Evdeki diğer yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Mustafa Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesi'ne, gelini Emine Ö.'yü ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Mustafa Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Emine Ö., hastaneye girerken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.
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