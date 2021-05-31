18 yaşındaki milli karateci antrenörün tacizine uğradı hayatı kabusa döndü

Tacizden sonra da hayatı altüst oldu. Yaşananlarla ilgili konuşan E.D. bir daha karate yapacak cesareti kalmadığını belirterek "Yediğim her lokmanın kalori hesabını yapardım ama bu yaşadıklarım yüzünden 3 haftada 7 kilo verdim. Uykularımdan terleyerek uyanıyorum, hayatım kâbusa döndü" dedi.