18 yaşındaki milli karateci antrenörün tacizine uğradı hayatı kabusa döndü
18 yaşındaki milli karateci, eğitmeni tarafından tacize uğradığını öne sürdü. “Karate yapacak cesaretim kalmadı. Uykularımdan terleyerek uyanıyorum, hayatım kâbusa döndü” diyen genç kız, şikâyetçi oldu.
Sakarya'da, E.D. (18) karate yapmaya 8 yaşında başladı. Ulusal ve uluslararası başarılar kazandı.
İddiaya göre; karate eğitmeni Mustafa S., sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde bütün takımı gece saatlerinde antrenman sahasına gelmeye zorladı.
Kısıtlamada toplu taşımaların çalışmaması sebebiyle E.D., eğitmenin aracıyla gidip geldi. Ancak genç kız, önce arabada daha sonra da antrenman sahasında cinsel saldırıya maruz kaldı.
Tacizden sonra da hayatı altüst oldu. Yaşananlarla ilgili konuşan E.D. bir daha karate yapacak cesareti kalmadığını belirterek "Yediğim her lokmanın kalori hesabını yapardım ama bu yaşadıklarım yüzünden 3 haftada 7 kilo verdim. Uykularımdan terleyerek uyanıyorum, hayatım kâbusa döndü" dedi.
Mustafa S.'nin kendisi gibi 6 kız sporcuyu daha taciz ettiğini de belirten E.D. "Onlar da benim gibi korkup kimseye anlatamamıştı.
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