İstanbul'da 800 bin TL'lik otomobil hırsızlığı! Bakın suçu kime attı

ADIM ADIM İZLERİ SÜRÜLDÜ

Kamera görüntülerinden adım adım iz süren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobilin geçtiği noktalardan Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine sokağa giden polis ekipleri, önce otomobili ele geçirdi ardından da İdris Han Ç.'yi kıskıvrak yakaladı. Şahsın araçla dolaştığı anlar ise kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şahıs aracı, eski patronu olan Mehmet U. (32)'nun "al bu arabayı bir hafta ortadan kaybet, bir hafta sonra bana geri getir" dediğini iddia etmesi üzerine çaldığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Mehmet U.'yu da gözaltına aldı.