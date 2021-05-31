İstanbul'da 800 bin TL'lik otomobil hırsızlığı! Bakın suçu kime attı
İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki otomobil hırsızlığı emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Adım adım iz süren polisler 800 bin TL'lik hırsızlığa imza atan şahısları yakaladı. Hırsızların yaptığı açıklama ise herkesi şoke etti.
Kağıthane'de bir şahıs, eskiden çalıştığı bir otoparka girip dolabı patlatarak anahtarını aldığı 800 bin lira değerindeki otomobili çaldı. Araç sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, plakasını belirlenen otomobilin izini adım adım sürerek Beyoğlu'nda buldu. Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan otomobili çalan şahıs, aracı eski patronunun çaldırttığını 1 hafta sonra kendisine geri götürmesini söylediğini iddia etti. Çalışmaları derinleştiren polisin yalan söylediğini ortaya çıkarttığı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay günü akşam saatlerinde G.A.A., 800 bin lira değerindeki Audi A6 Quattro marka 34 PY 1103 plakalı otomobilini cadde üzerindeki bir otoparka park etti. Ardından otoparktan çıkan G.A.A., saat 14.00 sıralarında otoparka gelerek aracını almak istedi. Ancak aracının yerinde olmadığını gören adam otoparka görevlisine durumu bildirdi. Görevlinin bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine G.A.A., aracının çalındığını anlayarak emniyete giderek şikayette bulundu.
Şikayetin ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay günü işyerinde olan çalışanlar Mücahit S. (25) ve işyeri sahibi Erkan B.'nin (47)ifadesine başvurdu. Şahısların bir şey görmediğini beyan etmesi ve otoparkta da güvenlik kamerasının olmadığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda aracı çalan şahsın 21 yaşındaki İdris Han Ç. olduğu belirlendi.
ADIM ADIM İZLERİ SÜRÜLDÜ
Kamera görüntülerinden adım adım iz süren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobilin geçtiği noktalardan Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine sokağa giden polis ekipleri, önce otomobili ele geçirdi ardından da İdris Han Ç.'yi kıskıvrak yakaladı. Şahsın araçla dolaştığı anlar ise kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şahıs aracı, eski patronu olan Mehmet U. (32)'nun "al bu arabayı bir hafta ortadan kaybet, bir hafta sonra bana geri getir" dediğini iddia etmesi üzerine çaldığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Mehmet U.'yu da gözaltına aldı.
SUÇU PATRONUNA ATTI
Emniyette 3 adet "ateşli silahlar kanununa muhalefet", 1'er adet "genel güvenliği tehlikeye düşürme", "uyuşturucu madde kullanma", "güveni kötüye kullanma" ve "mala zarar verme" suçlarından kaydı olan İdris Han Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs "oto hırsızlığı" ve "işyerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyette "Dolandırıcılık", "Taksirle öldürme" ve "Kasten Yaralama" suçlarından kaydı bulunan Mehmet U. ise "oto hırsızlığı", "muhafaza görevini kötüye kullanma" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından adli işlemleri yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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