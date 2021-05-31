Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son dakika haberine göre Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Öte yandan trafik yoğunluğu saat 08.55 itibarıyla yüzde 70'e yaklaştı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Altunizade'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.
Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 07.40 itibariyle yüzde 54'e ulaştı. Araç trafiğinin Acıbadem'den başladığı görüldü.
ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU
İstanbul Anadolu yakasında haftanın ilk günü sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur hem trafiğe çıkan sürücüleri hem de işe giden vatandaşları zor durumda bıraktı.
Anadolu yakasında bir çok ilçede sabahın erken saatlerinde yağmur başladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Yağmur yağışı ile birlikte trafiğe çıkan sürücülerin yanı sıra işe giden İstanbullular da zor anlar yaşadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde...
- 12 eşit taksitle ödenecek! Başvurana 50.000 TL anında yatıyor! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank...
- MEB son dakika: 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...
- Kredi borcu olanlar dikkat! Ödeme için 3 yıl şartı bulunuyor! Ancak en önemli detay...
- Talebi karşıladı, 13.000 TL'ye kadar var! Yüzde 40 daha ucuza satılacak! Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?
- "Sırtını dostuna verdi, hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı! Topyekûn savaşa hazırlığı...
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme! Milyonlar merakla bekliyordu! Yarın...
- Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...
- Manchester City Chelsea maçı canlı izle: beIN Sports Haber 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta?
- Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 1 Haziran Salı günü yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?