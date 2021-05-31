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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Son dakika haberine göre Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Öte yandan trafik yoğunluğu saat 08.55 itibarıyla yüzde 70'e yaklaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 'de, yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, 'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 07.40 itibariyle yüzde 54'e ulaştı. Araç trafiğinin 'den başladığı görüldü.

ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU
İstanbul Anadolu yakasında haftanın ilk günü sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur hem trafiğe çıkan sürücüleri hem de işe giden vatandaşları zor durumda bıraktı.



Anadolu yakasında bir çok ilçede sabahın erken saatlerinde yağmur başladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Yağmur yağışı ile birlikte trafiğe çıkan sürücülerin yanı sıra işe giden İstanbullular da zor anlar yaşadı.

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