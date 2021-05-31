Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

İstanbul Anadolu yakasında haftanın ilk günü sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur hem trafiğe çıkan sürücüleri hem de işe giden vatandaşları zor durumda bıraktı.