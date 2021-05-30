Şehirler arası seyahatlere 'normalleşme' indirimi!

65 YAŞ ÜSTÜNE 2 DOZ AŞI ŞARTI

Öte yandan bazı otobüs firmalarının 65 yaş üstü vatandaşlara 2 doz aşı şartı koymasıyla ilgili de konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, "Evet bunu bazı firmalar uyguluyor. Kimisi ise uygulamıyor." dedi.