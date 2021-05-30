30 Mayıs 2021, Pazar
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Eski eşi kabusu oldu: Ölmek istemiyorum ne olur kurtarın

Şiddet gördüğü için 3 yıl önce ayrıldığı imam nikahlı kocası, ’ün hayatını zindana çevirdi. Ölümle ve yüzüne kezzap dökmekle tehdit ettiğini anlatan Gürbüz, "Bana ait olan fotoğrafları iznim olmadan kullanıyor. Yeni bir hayat kurmak, yoluma devam etmek istiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Çok korkuyorum. Ölmek, öldürülmek istemiyorum. Ne olur bu adamı benden uzaklaştırın." açıklamasında bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2021
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Eski eşi kabusu oldu: Ölmek istemiyorum ne olur kurtarın

'un ilçesinde tekstil firmasında çalışan 23 yaşındaki , 3 yıl önce ayrılma kararı aldığı dini nikâhlı eşi N.A. tarafından tehdit edildiğini belirterek kendisine yardım eli uzatılmasını istedi. Merve Gürbüz, 5 yıl önce henüz 18 yaşındayken N.A. ile imam nikâhıyla evlendi. Çiftin bir kız çocuğu oldu. Ancak iddiaya göre N.A.'dan şiddet gören Merve, 3 yıl önce evden ayrılarak ailesinin yanına döndü. N.A. bunu bir türlü kabullenemedi. O günden sonra Merve ile ailesine hayatı zindan etmeye başladı.

AHLAKSIZ PAYLAŞIMLAR YAPTI

Yaşadığı süreci anlatan Merve Gürbüz şunları söyledi:

Ayrılma kararı aldıktan sonra beni tehdit etmeye başladı. Defalarca cep telefonu numaramı değiştirdim. Hep bir şekilde beni buldu. Adıma sahte sosyal medya hesapları açtı. İnsanlara, akrabalarıma ahlaksız paylaşımlar yaptı. Benim adıma eskort hesabı açtı, yetmedi annemin adına açtı. Babama küfürler etti, aileme de bana da hayatı zindan etti.

Bu yüzden ailemle de aram bozuldu. Hakkında uzaklaştırma kararı çıktı ama bunu da ihlal ediyor. Bana ölüm tehdidi mesajı atıyor. 'Sana hayatı zindan edeceğim, yüzüne kezzap dökeceğim. Sadece senin değil tüm ailenin hayatını karartacağım' diye mesajlar atıyor. Bana ait fotoğraflarla sosyal medya hesabı açıp, 'Bunlar dolandırıcı, annesi-babası dolandırıcı' diye iftiralar atıyor.

Bana ait olan fotoğrafları iznim olmadan kullanıyor. Yeni bir hayat kurmak, yoluma devam etmek istiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Çok korkuyorum. Ölmek, öldürülmek istemiyorum. Ne olur bu adamı benden uzaklaştırın.

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