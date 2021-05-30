Meteoroloji'den o illere flaş uyarı! 5 günlük hava durumu açıkladı | İstanbul İzmir ve Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış; yurdun kuzey, batı, orta kısımları ve kuzey batı kesimlerini etkisi altına alacak.

Kapalı ve yağmurlu hava o illerde 3 gün sürecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle...



31 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Rüzgarın, batı ve iç kesimlerde genellikle batılı ve kuzeybatılı, Akdeniz bölgesinde güneyli; doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Göller Yöresinde yer yer güneybatılı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Ankara: Sağanak yağışlı 19

İstanbul: Sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 31-33

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 28-30

Samsun: Sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Diyarbakır: Sağanak yağışlı 35