Meteoroloji'den o illere flaş uyarı! 5 günlük hava durumu açıkladı | İstanbul İzmir ve Ankara...
Meteoroloji hava durumu tahminini açıkladı. Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış; yurdun kuzey, batı, orta kısımları ve kuzey batı kesimlerini etkisi altına alacak. Son dakika haberine göre; hava sıcaklıklarının; batı bölgelerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bildirildi. Sıcaklıkların Salı gününden itibaren batıdan başlayarak azalacağı duyuruldu. Peki, Türkiye genelinde hava durumu yarın (31 Mayıs 2021) nasıl olacak? Meteoroloji’nin 5 günlük hava durumu tahmini nasıl? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava yarın ve 1 hafta boyunca nasıl geçecek? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış; yurdun kuzey, batı, orta kısımları ve kuzey batı kesimlerini etkisi altına alacak.
Kapalı ve yağmurlu hava o illerde 3 gün sürecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle...
31 MAYIS 2021 PAZARTESİ
Rüzgarın, batı ve iç kesimlerde genellikle batılı ve kuzeybatılı, Akdeniz bölgesinde güneyli; doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Göller Yöresinde yer yer güneybatılı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Ankara: Sağanak yağışlı 19
İstanbul: Sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 31-33
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 28-30
Samsun: Sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 22
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27
Diyarbakır: Sağanak yağışlı 35
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2 HAZİRAN ÇARŞAMBA
3 HAZİRAN PERŞEMBE
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