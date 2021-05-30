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Acı görüntüler! Mermer yüklü tır devrildi: Baba öldü oğlu ağır yaralandı

'da kontrolden çıkan mermer yüklü tır yol kenarındaki ağaçları yıktıktan sonra devrildi. Korkunç kazada baba hayatını kaybederken tır sürücüsü oğlu ise ağır yaralandı. Kazanın ardından tonlarca mermer ise tarım arazisine savruldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Acı görüntüler! Mermer yüklü tır devrildi: Baba öldü oğlu ağır yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 8. kilometresi Karaaslan köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Mermer (23) idaresindeki 03 UV 338 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Acı görüntüler! Mermer yüklü tır devrildi: Baba öldü oğlu ağır yaralandı

Savrulan araç yol kenarındaki çarptığı ağaçları yıkıp ardından tarım arazisine devrildi.

Acı görüntüler! Mermer yüklü tır devrildi: Baba öldü oğlu ağır yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Acı görüntüler! Mermer yüklü tır devrildi: Baba öldü oğlu ağır yaralandı

Bölgeye gelen kurtarma ekipleri adeta zamana karşı bir yarış verirken, yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası sürücü Mermer ile yanındaki babası Ali Mermer'i (66) güçlükle sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

Acı görüntüler! Mermer yüklü tır devrildi: Baba öldü oğlu ağır yaralandı
Acı görüntüler! Mermer yüklü tır devrildi: Baba öldü oğlu ağır yaralandı

Yaralılardan Ali Mermer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu İbrahim Mermer'in ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Acı görüntüler! Mermer yüklü tır devrildi: Baba öldü oğlu ağır yaralandı

Kazanın ardından tırın dorsesinde tonlarca mermer ise tarım arazisine savrulurken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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