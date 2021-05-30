Acı görüntüler! Mermer yüklü tır devrildi: Baba öldü oğlu ağır yaralandı

Bölgeye gelen kurtarma ekipleri adeta zamana karşı bir yarış verirken, yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası sürücü Mermer ile yanındaki babası Ali Mermer'i (66) güçlükle sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.