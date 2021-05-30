İBB'de tat kaçıran olay! Kilosu 392 liraya tatlı skandalı raporlara yansıdı
İETT Genel Müdürlüğünün 2 Ocak 2020 tarihinde 1 kilosu 392.70 liraya tatlı satın almıştı. Tatlının satıldığı firmanın Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi olduğu öğrenildi. Şu anda Köşkeroğlu Gıda'da satılan tatlının en yüksek fiyatının 202 liraya sarma olduğu öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu'nda; İBB'nin bağlı kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) 1 kilo tatlıyı 392.70 liraya aldığı tespit edilmişti.
KÖŞKEROĞLU GIDA'DA SATILAN TATLININ EN YÜKSEK FİYATI 202 LİRA
İETT Genel Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2020 tarihinde 1 kilosu 392.70 liraya satın aldığı tatlının satıldığı firmanın Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi olduğu öğrenildi. Köşkeroğlu Gıda'da satılan tatlının en yüksek fiyatının 202 liraya sarma olduğu öğrenildi.
KÖŞKEROĞLU GIDA'DA SATILAN BİR KİLO TATLININ FİYATI
Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin internet sitesinde satışa sunulan tatlıların 1 kilosunun fiyatları şöyle:
Sarma: 202 lira
Gelin Bohçası: 200 lira
Padişah: 200 lira
Midye: 198 lira
Havuç Dilimi: 176 lira
Özel Kare Baklava: 176 lira
Fıstıklı Burma Kadayıf: 169 lira
Şöbiyet: 166 lira
Fıstıklı Dürüm: 164 lira
Özel Prens Fıstıklı: 164 lira
Kuru Baklava: 160 lira
Fıstıklı Baklava: 148 lira
Cevizli Baklava: 128 lira
Cevizli Özel Prens: 128 lira
Cevizli Lüks Burma: 125 lira
İETT Genel Müdürlüğü'nün 16 ay önce bir kilo tatlıyı Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nde 392.70 liraya nasıl satın aldığının araştırılacağı öğrenildi.
1 KİLO TATLI İÇİN 392 LİRA
Raporda, İETT Genel Müdürlüğünce, 2020'ye ilişkin Temsil ve Tanıtma Giderleri kapsamında gerçekleştirilmiş olan bazı alımların piyasa fiyatının üzerinde olduğuna, bazı alımlara ilişkin detay bilgilerin ise faturalarda yer almadığına dikkat çekildi. Buna göre geçen yıl 2 Ocak'ta 1 kilo tatlının 392.70 liraya alındığı bildirildi.
BARIŞ SAVAŞ / SABAH