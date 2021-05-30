Kimliklerini değiştirmeyenler için kritik uyarı! Son tarih 30 Haziran...
Eski nüfus kağıtlarını değiştirmeyenler için kritik uyarı geldi. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlikle girecek vatandaşların 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren eski nufüs cüzdanlarınla ülkeye kabul edilmeyeceği duyuruldu. İşte ayrıntılar...
SON DAKİKA HABERİ | Eski kimlikle seyahat edeceklere uyarı: Son tarih 30 Haziran...
Türkiye'den KKTC'ye uçacak vatandaşlar, 30 Haziran'dan itibaren eski nüfus cüzdanlarıyla çıkış yapamayacak.
Pegasus Havayolları, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek vatandaşların 30 Haziran'dan itibaren eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu.
Pegasus'un resmi sosyal medya hesabından, Türkiye'den KKTC'ye nüfus cüzdanları ile yapılacak seyahatlere ilişkin bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, 30 Haziran'dan itibaren, Türkiye'den KKTC'ye gidecek vatandaşların eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin sonlandırılacağı kaydedilerek, "Vatandaşlarımız, artık Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına uygun yeni tip kimlik kartlarıyla çıkış işlemlerini gerçekleştirebilecek." denildi.
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