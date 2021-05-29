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Elon Musk'ın Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi

Doğuya seyir halinde olan 'ın  uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi. Gökyüzünde sıralı halde bir birini takip ettiğini belirten Yusuf Çobanoğlu, "Ben köy içinde gezerken gökyüzünde muhteşem geçen ışıkları gördüm. Hemen telefonumu çıkarttım ve doğuya doğru giden o ışıkları kayıt altına aldım. Harika bir şeydi hepsi de sıralı olarak gidiyordu’’ dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Elon Musk'ın Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi

Türkiye'nin birçok kentinde akşam saat 21.00 civarında gökyüzünde ortaya çıkan sıralı ışık, Yüksekova semalarında da görüldü.

Merak konusu olan gökyüzündeki bu sıralı ışıkların, Starlink uydularından kaynaklandığı belirtildi.

Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink internet uyduları, akşam saatlerinde Yüksekova semalarında da görülmesiyle bazı vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Elon Muskın uyduları Yüksekova semalarında... STARLİNK UYDULARI O İLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Gökyüzünde sıralı halde bir birini takip ettiğini belirten Yusuf Çobanoğlu, "Ben köy içinde gezerken gökyüzünde muhteşem geçen ışıkları gördüm. Hemen telefonumu çıkarttım ve doğuya doğru giden o ışıkları kayıt altına aldım. Harika bir şeydi hepsi de sıralı olarak gidiyordu'' dedi.

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