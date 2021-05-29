29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika: Tramvay yolunda kaza: Seferler aksadı! Yolcular yürüdü

Son dakika haberine göre 'da, tramvay yolunda meydana gelen kaza sonrası, yolcular tramvaydan inip yürüyerek devam etti. Kaza nedeniyle seferler de aksadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2021
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Son dakika: Tramvay yolunda kaza: Seferler aksadı! Yolcular yürüdü

Kaza 16.00 sıralarında, Kavşağı girişinde meydana geldi. Topkapı yönünde ilerleyen kapalı kasa minibüs ile otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, ışık direğine çarptıktan sonra, tramvay yoluna girdi.

Kaza sonrası tramvay seferleri yönünde kısa süreliğine dururken, seferler tek şeritten devam etti.

Kaza nedeniyle ilerlemeyen tramvayda bulunan yolcular, inerek bir sonraki durağa kadar yürüdü. Yola giren otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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