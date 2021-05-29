Son dakika: Tramvay yolunda kaza: Seferler aksadı! Yolcular yürüdü
Son dakika haberine göre Topkapı'da, tramvay yolunda meydana gelen kaza sonrası, yolcular tramvaydan inip yürüyerek devam etti. Kaza nedeniyle seferler de aksadı.
Kaza 16.00 sıralarında, Topkapı Kavşağı girişinde meydana geldi. Topkapı yönünde ilerleyen kapalı kasa minibüs ile otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, ışık direğine çarptıktan sonra, tramvay yoluna girdi.
Kaza sonrası tramvay seferleri Kabataş yönünde kısa süreliğine dururken, seferler tek şeritten devam etti.
Kaza nedeniyle ilerlemeyen tramvayda bulunan yolcular, inerek bir sonraki durağa kadar yürüdü. Yola giren otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 1 Haziran Salı günü yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?
- Yoğunluk başladı! 1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Haziran ayı itibarıyla...
- Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...
- Kabine Toplantısı tarihi belli oldu! Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak?
- Altında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?
- Hafta sonu yasağı ne zaman kalkacak? Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son gelişmeler...
- A101'de her cebe uyan indirim! 29 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda indirim fırtınası! İşte o liste...
- Şampiyonlar Ligi final ne zaman? Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
- Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...
- AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav detayları...
- Bugün yasak var mı? 29 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Hafta sonu yasakları...