Son dakika: Muğla Milas'ta orman yangını! 3 helikopterle müdahale

45 ARAZÖZ VE 3 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 3 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi.





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