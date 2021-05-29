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Son dakika: Muğla Milas'ta orman yangını! 3 helikopterle müdahale

Son dakika haberine göre 'nın ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Son dakika: Muğla Milas'ta orman yangını! 3 helikopterle müdahale

'ın kenarındaki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında yangın başladı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda arazözle sevk edilen orman işçisi, karadan müdahale ederken, 3 helikopterle de havadan söndürme çalışması başlatıldı.

45 ARAZÖZ VE 3 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE
'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, 'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 3 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi.

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