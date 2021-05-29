Son dakika: Muğla Milas'ta orman yangını! 3 helikopterle müdahale
Son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Milas'ın Çökertme Koyu kenarındaki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi.
Bölgeye çok sayıda arazözle sevk edilen orman işçisi, karadan müdahale ederken, 3 helikopterle de havadan söndürme çalışması başlatıldı.
45 ARAZÖZ VE 3 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 3 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi.
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