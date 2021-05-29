COVID-19 tedavisi görenler ve aşı olanlar kan bağışında bulunabilir mi?

Nardal, ayrıca daha önce COVID-19 tedavisi gören ve tedavinin üzerinden bir ay geçen vatandaşların sağlıklarıyla ilgili bir sorunları yoksa kan bağışında bulunabileceğini söyledi. Aşı olanların ise 7 gün geçtikten sonra kan verebileceğini söylenyen ve kan bağışında bulunan Manisa MAT Başkanı Bahattin Özer ise Kızılay ile sürekli işbirliği içerisinde olduklarını kaydederek, Ramazan ayında erzak dağıtımına destek olduklarını, bugün de kan bağışı için burada olduklarını söyledi.