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COVID-19 tedavisi görenler ve aşı olanlar kan bağışında bulunabilir mi?

Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, daha önce tedavisi gören ve tedavinin üzerinden bir ay geçen vatandaşların sağlıklarıyla ilgili bir sorunları yoksa kan bağışında bulunabileceğini, aşı olanların ise 7 gün geçtikten sonra kan verebileceğini söyledi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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COVID-19 tedavisi görenler ve aşı olanlar kan bağışında bulunabilir mi?

İl Milli Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ve işbirliğiyle 15 Demokrasi Meydanı karşısında kan bağışı kampanyası düzenlendi. nedeniyle kan stoklarının azaldığı bu dönemde kan bağışında bulunanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayıldı.

Kampanyaya Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (Manisa MAT), üyeleri de destek verdi. Etkinlikte kan bağış merkezinden 30 personel, Türk Kızılay Manisa Şubesi'nden 5 personel ve 25 gönüllüsü görev aldı.

Müdürü Dr. İsmet Nardal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Manisa Kan Bağış Merkezi olarak son kısıtlamalardan istifade etmek için bu programı geliştirdik. Hastanelerde pandemi nedeniyle kan stokları azaldı. Bizler de kan bağış merkezi olarak fırsatları değerlendiriyoruz. Kurum ve kuruluşlardan, vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Manisa halkımızın bu çağrılarımıza cevap vermelerini ümit ediyoruz" dedi.

Nardal, ayrıca daha önce COVID-19 tedavisi gören ve tedavinin üzerinden bir ay geçen vatandaşların sağlıklarıyla ilgili bir sorunları yoksa kan bağışında bulunabileceğini söyledi. Aşı olanların ise 7 gün geçtikten sonra kan verebileceğini söylenyen ve kan bağışında bulunan Manisa MAT Başkanı Bahattin Özer ise Kızılay ile sürekli işbirliği içerisinde olduklarını kaydederek, Ramazan ayında erzak dağıtımına destek olduklarını, bugün de kan bağışı için burada olduklarını söyledi.

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