Nesrişah Yorgun’u boşandığı eşi öldürüp çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş
Iğdır’da 5 yıldır kayıp olan Nesrişah Yorgun’un, boşandığı Eyüp Yıldızhan tarafından öldürülüp, sandık içinde apartmanın bodrum katına gömüldüğü ve üzerinin de fayansla kapatıldığı ortaya çıktı. Ekipler cezaevinde bulunan Eyüp Yıldızhan hakkında soruşturma başlattı. Polisler, olay günü Yıldızhan'ın yanında olduğunu belirledikleri İ.A.'yı da İstanbul'da gözaltına alarak Iğdır'a getirdi.
Topçular Mahallesi 111'inci sokaktaki Akçay apartmanı 5'inci katında oturan Naride Nur Yıldızhan, 7 Kasım 2016'da Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek babası Eyüp Yıldızhan'ın, kendisi ve kardeşlerinin hürriyetini tahdit ettiğini, boşadığı annesi Nesrişah Yorgun'u da bıçaklayarak öldürdükten sonra kan izlerini temizleyip cesedi de arkadaşıyla taşıdığı ihbarında bulundu.
Gözaltına alınan Eyüp Yıldızhan, "Ben karımı öldürmedim.
Kendisi kayıp ben de merak ediyorum" diye ifade verdi. O dönem cinayet tespit edilemediği için dosya arşive kaldırılırken, Nesrişah Yorgun için de arama kaydı hazırlandı. Eyüp Yıldızhan, çocuklarına yönelik 'hürriyeti tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.
ÇELİK SANDIĞIN BİNADAN ÇIKARILMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro dedektifleri, 4 ay önce Nesrişah Yorgun'un dosyasını yeniden açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldıkları izinle yeniden soruşturma başlatan ekipler, olayı sil baştan incelemeye aldı. Ekipler, Eyüp Yıldızhan'ın olaydan önce yaptırdığı çelik bir sandığı evine taksi ile götürdüğünü belirledi. Ulaştıkları taksi şoförünün çelik sandığı doğrulaması üzerine polisler, olayın yaşandığı tarihteki kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, sandığın ailenin 5 yıl önce oturduğu binadan çıkarılmadığını belirledi.
ÜZERİNE FAYANS DÖŞEMİŞ
Ailenin bodrum katta kiler olarak kullandığı bölümü inceleyen ekipler, kadavra köpeği ile arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine fayansları kırarak kazı yapan polis, çelik sandığa ulaştı. Sandığı açan ekipler, cesetle karşılaştı.
İncelemede, cesedin Nesrişah Yorgun'a ait olduğunu belirleyen ekipler, cezaevinde bulunan Eyüp Yıldızhan hakkında soruşturma başlattı. Polisler, olay günü Yıldızhan'ın yanında olduğunu belirledikleri İ.A.'yı da İstanbul'da gözaltına alarak Iğdır'a getirdi. Nesrişah Yorgun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul'a gönderildi.
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