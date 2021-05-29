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Boğaz'da İstanbul'un fethi kutlaması! Havadan böyle görüntülendi

'un fethinin yıldönümü kutlamaları kapsamında 'nda yelken yarışı düzenlendi. Yelkenliler Büyükdere'den start alarak  İstanbul Boğazı'nı kat ederek finiş yeri olan önüne ulaşmaya çalıştı. Renkli yelkenleriyle tekneler, İstanbul Boğazı'nın güzelliğine güzellik kattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Boğaz'da İstanbul'un fethi kutlaması! Havadan böyle görüntülendi

'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 'nda düzenlenen yelken yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Onlarca teknenin kayıt yaptırarak katıldığı yarış saat 14.00'de önlerinden verilen startla başladı.

Yarış nedeniyle İstanbul Boğazı'nın kısmen trafiğe kapatılması nedeniyle tekneler Avrupa yakasına yakın seyrederek yarışın sonlanacağı önüne doğru hızla yol aldı.

5 ayrı sınıfta yapılan yarış kıyasıya mücadeleye sahne olurken, renkli yelkenleriyle tekneler, İstanbul Boğazı'nın güzelliğine güzellik kattı.


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