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Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti. Olaya karışan F.B. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İddiaya göre, Yörükoğlu Mahallesi'nde Hüseyin Şakar (67) ile F.B. (43) arasında, sulama suyu paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B. bıçakla Şakar'ı yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Şakar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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