Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İddiaya göre, Yörükoğlu Mahallesi'nde Hüseyin Şakar (67) ile F.B. (43) arasında, sulama suyu paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B. bıçakla Şakar'ı yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Şakar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.