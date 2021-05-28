İzmir’de erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya Kılıç: Kimse tarafından itilmedim

Kılıç, yaptığı paylaşımda, "Öncelikle kimse tarafından itilmedim ve kimse yüzünden düşmedim. Dün taburcu oldum. Eve geldim ve dinleniyorum. Yürüyememem dışında genel sağlık durumum iyi ve umarım her şey daha da iyiye gidecek.