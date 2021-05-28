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İzmir’de erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya Kılıç: Kimse tarafından itilmedim

ilçesinde 13 Mayıs günü Şehit Nihatbey Caddesi’nde erkek arkadaşı olduğu öne sürülen 'ın (35) 4'üncü kattaki evinin terasından düşen (24) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ölümden dönen Deray Kılıç, yaşadığı kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kimse tarafından itilmedim, kimse yüzünden düşmedim." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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İzmir’de erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya Kılıç: Kimse tarafından itilmedim

, ziyaretine gelen ile evinin terasında alkol alırken tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Derya Kılıç, terastan düştü. Durumu ağır olan Derya Kılıç, çağırılan ambulansla 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan Kılıç, dün taburcu olurken yürümekte güçlük çektiği görüldü.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphe üzerine gözaltına alınan Deniz Özarslan emniyetteki ifadesinde "İlişkiye başlamıştık. Ben ayrılmak istedim, ancak kendisi istemedi. Alkollüydük. Terasın ucuna gidip, 'Kendimi atarım' dedi.

İki elini yana açtı. Sonra bir anda aşağıya düştü" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özarslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KİMSE YÜZÜNDEN DÜŞMEDİM'

Mucize eseri ölümden dönen Kılıç, olayla ilgili ifade vermesi beklenen Derya Kılıç, sosyal medya hesabından yakınlarına bilgi vermek amacıyla paylaşımda bulundu, olayla ilgili bilgi verdi.

Kılıç, yaptığı paylaşımda, "Öncelikle kimse tarafından itilmedim ve kimse yüzünden düşmedim. Dün taburcu oldum. Eve geldim ve dinleniyorum. Yürüyememem dışında genel sağlık durumum iyi ve umarım her şey daha da iyiye gidecek.

Günlerim dinlenmekle devam edecek ve şu sıralar tüm vaktimi kendimle ilgilenerek devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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