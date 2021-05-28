28 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de akrabaların kavgasında baba ve oğlu öldürüldü

Kayseri'de akrabaların kavgasında baba ve oğlu öldürüldü

ilçesinde akrabalar arasında kavga çıktı. Silahla vurulan 20 yaşındaki genç kurtarılamadı. Kavgada ağır yaralanan babanın da öldüğü açıklandı. Yakalanıp adliyeye çıkan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
ABONE OL
Kayseri'de akrabaların kavgasında baba ve oğlu öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahallesi 4221. sokak üzerinde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen E.D., H.M.D. ile . arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda E.D. ve H.L.D., yanlarında bulundurdukları tabanca ile ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan İbrahim A. ile oğlu . (20) yaralanırken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede Yunus A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan baba İbrahim A., ambulansla 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve aralarında E.D. ile H.L.D.'nin de bulunduğu 7 kişi, Adli Tabiplikte yapılan sağlık muayenesinin ardından işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ağır yaralanan İbrahim A. da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İbrahim A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA