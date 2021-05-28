Koronavirüs nedeniyle 17 Şubat’ta entübe edilen Hayri Yazıcı'dan aylar sonra güzel haber

Nakil olduğu hastanenin doktorları, birkaç gün sonra Hayri Yazıcı'yı uyandırdı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Hayri Yazıcı umarım tez zamanda normal odaya geçer, ardından da taburcu olup sevdiklerine kavuşur…"

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