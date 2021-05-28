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Koronavirüs nedeniyle 17 Şubat’ta entübe edilen Hayri Yazıcı'dan aylar sonra güzel haber

'nin sahibi şubat ayında koronavirüse yakalanmıştı. 17 Şubat'ta entübe edilen Hayri Yazıcı’dan dan aylar sonra güzel haber geldi. Hayri Yazıcı hastane değişikliği sonrası 'ndaki özel bir hastanede gözlerini açtı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Koronavirüs nedeniyle 17 Şubat’ta entübe edilen Hayri Yazıcı'dan aylar sonra güzel haber

GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt yazısından önce çıkanlar:

"Şubat başında Covid- 19'a yakalanan ve 17 Şubat'ta entübe edilen Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı ile ilgili güzel haber geldi.

Hayri Yazıcı, uyandırıldı. Ancak Hayri Yazıcı, Şubat başında yatırıldığı Taksim'deki özel hastanede değil, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede gözlerini açtı.

Evet, yanlış okumadanız… Eşi Lale Hanım, kızı ve damadı Bahar-Ozan Şer çifti, 2014'te böbrek nakli olduğu için üzerine titredikleri Hayri Yazıcı'nın entübe süresinin uzaması nedeniyle, hastane değişikliği yapmaya karar verdi.

Nakil olduğu hastanenin doktorları, birkaç gün sonra Hayri Yazıcı'yı uyandırdı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Hayri Yazıcı umarım tez zamanda normal odaya geçer, ardından da taburcu olup sevdiklerine kavuşur…"

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