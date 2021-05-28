28 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Lise öğrencisi Dilay Dal robotik protez çalışmasıyla dünya dördüncüsü oldu

Lise öğrencisi Dilay Dal robotik protez çalışmasıyla dünya dördüncüsü oldu

Liseli bilim dünyasının Oscar’ı kabul edilen ’in yarışmasında robotik protez çalışmasıyla, dünya dördüncüsü oldu. Dilay Dal ayrıca jüri özel ödülü kategorisinde dünya ikinciliği kazandı. ’nin göğsünün kabartan Dilay Dal, “Projem, uzuv eksikliği olan insanların tekrar yürüyebilmesini sağlayabilecek yeni bir robotik protez teknolojisi. Tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleri bireye çevreye uyum konusunda zorluklar yaşatıyor, sosyal hayatlarını etkiliyor.” dedi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
ABONE OL
Lise öğrencisi Dilay Dal robotik protez çalışmasıyla dünya dördüncüsü oldu

Bilim dünyasının Oscar'ı kabul edilen 'na (ISEF 2021) desteğiyle katılan 13 Türk öğrenciden , uzuv eksikliği olan bireylerin tekrar yürüyebilmesini sağlamak için tasarladığı robotik protez çalışmasıyla dünya dördüncüsü, ve Ticari Marka Ofisi Derneği'nden (PTOS) jüri özel ödülü kategorisinde ise dünya ikincisi olma başarısı gösterdi.

'dan beri düzenlenen 'nda başarı gösteren öğrenciler, TÜBİTAK'a bağlı (BİDEB) tarafından seçilerek bin 800 öğrencinin katıldığı ISEF'e başvurdu. Öğrenciler 'ye 10 projeden 13 ödül getirdi. Kovid-19 döneminde okulların kapalı olması nedeniyle projesini evde tamamlamak zorunda kalan makine bölümü son sınıf öğrencisi Dal projesini anlattı:

"Projem, uzuv eksikliği olan insanların tekrar yürüyebilmesini sağlayabilecek yeni bir robotik protez teknolojisi. Tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleri bireye çevreye uyum konusunda zorluklar yaşatıyor, sosyal hayatlarını etkiliyor. Amacım bu bireyler için kullanımı kolay, yeni bir protez geliştirip yürümelerini sağlayarak bu bireylerin sosyal olarak daha aktif olmalarına yardımcı olmak.

En büyük desteğim TÜBİTAK. Bana yardımcı olması ve bilimsel açıdan yol göstermesi için profesör danışman atadı ve projemi geliştirmem için maddi destek sağladı. Benim için bambaşka bir deneyim oldu ve yurt dışında ülkemi temsil ederek derece getirdiğim için çok mutlu oldum.

Ülkemde kalıp TÜBİTAK ile olan çalışmalarıma devam etmek ve ülkeme hizmet etmek istiyorum. Ailemin, TÜBİTAK'ın ve ENKA Vakfı'nın bana desteği çok önemliydi. Kadınların bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında yer almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tıp ve mühendislik alanlarında eğitim alıp ülkeme ödüller getirmeye devam etmek istiyorum. Bu benim için en büyük gurur."

ÖĞRENCİLERİMİZİN HER DAİM YANINDAYIZ

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. ise şunları söyledi:

"TÜBİTAK, ortaokuldan üniversite seviyesine kadar çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenleyerek gençleri bilime teşvik etmeye ve bilimsel çalışmalar yapmaya yönlendirmekte. TÜBİTAK olarak öğrencilerimizin her daim yanındayız ve süreçlerini beraber ilerletiyoruz. Öğrencilerimizin yoğun çabaları sonucunda elde ettikleri uluslararası başarı ülkemizi ve bizi gururlandırdı."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA