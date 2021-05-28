Lise öğrencisi Dilay Dal robotik protez çalışmasıyla dünya dördüncüsü oldu

En büyük desteğim TÜBİTAK. Bana yardımcı olması ve bilimsel açıdan yol göstermesi için profesör danışman atadı ve projemi geliştirmem için maddi destek sağladı. Benim için bambaşka bir deneyim oldu ve yurt dışında ülkemi temsil ederek derece getirdiğim için çok mutlu oldum.

Ülkemde kalıp TÜBİTAK ile olan çalışmalarıma devam etmek ve ülkeme hizmet etmek istiyorum. Ailemin, TÜBİTAK'ın ve ENKA Vakfı'nın bana desteği çok önemliydi. Kadınların bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında yer almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tıp ve mühendislik alanlarında eğitim alıp ülkeme ödüller getirmeye devam etmek istiyorum. Bu benim için en büyük gurur."