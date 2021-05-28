Teğmen kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten aldı

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 25 Mayıs günü saat 11.30 sıralarında, bir kişinin Şehzadeler ilçesi Belenyenice Mahallesi'nde, intihar girişiminde bulunacağı ihbarı yapıldı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan Şehzadeler Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. İhbarcıya ulaşan ekipler, verilen eşkalden üzerinde itfaiyeci kıyafeti bulunan, elinde iple ormana doğru yürüdüğü tespit edilen kişinin Tuncer K. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, ilk olarak Tuncer K.'nin cep telefonu numarasına ulaştı.

Şehzadeler Merkez Jandarma Karakol Komutanı Teğmen İsmet Altun, Tuncer K. ile irtibat kurdu. Teğmen Altun, zaman kazanmak için Tuncer K. ile yaklaşık yarım saat telefonda konuştu, intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak, Tuncer K., bir türlü ikna olmadı. Bu sırada diğer jandarma ekipleri teknik takiple Tuncer K.'nin bulunduğu yeri tespit edip, asıl olduğu yerden indirdi.