Köpeğini uçan balona bağlayıp uçurdu! Gözaltına alındı
Hindistan’da Gaurav Sharma isimli sosyal medya fenomeni köpeğine helyum ile şişirilmiş balonlar bağlayarak havada uçurmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Hindistan'da 32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Gaurav Sharma, köpeğine helyum ile şişirilmiş balonlar bağlayarak havada uçmasını sağladı. Sharma'nın yayınladığı videoda bir arabanın üzerinden köpeği Dollar'ı vücuduna bağladığı balonlar ile yakındaki bir binanın ikinci katında bulunan balkona doğru uçmasını sağladığı görüldü.
Sharma ise yaptığı açıklamada, videoda tüm güvenlik önlemlerini uyguladığını öne sürerken, videoyu diğer sosyal medya fenomenlerinden etkilenerek çektiğini ifade etti. Videoyu izleyenlerin bunu yapmamasını isteyen Sharma, köpeğine bir çocuk gibi davrandığını belirtti.
SİLMEK ZORUNDA KALDI
Sharma 4 milyondan fazla abonesi ile videoyu paylaşması ile görüntülere tepki yağması üzerine videoyu silmek zorunda kaldı. Görüntülerin ardından Hayvanlar için İnsanlar (PFA) adlı hayvanları koruma örgütü ise polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, Sharma'yı gözaltına aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? Normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak?
- Beklenen açıklama: Maske ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
- Tarih açıklandı mı? KPSS ortaöğretim, ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Lise ve 2 yıllık üniversite mezunu...
- ATA AÖF online final sınavı giriş: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 final sınavı ne zaman bitiyor?
- Taksim Camii açılışı saat kaçta? 28 Mayıs Taksim Camii ne zaman açılacak? Taksim Camii'nde Cuma namazı kılınacak mı?
- Diyanet Cuma hutbesi 28 Mayıs: Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça, Türkçe tam metni...
- KPSS başvuru kılavuzu 2021: ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?
- KPSS tercihleri 2021 ne zaman başlayacak? Kamuya personel ataması ne zaman, nasıl olacak? ÖSYM takvimi...
- KPSS başvuru yapma ekranı: ÖSYM AİS 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? A Grubu Kadrolar neler?
- KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?
- KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- KPSS başvuru başladı mı, ne zaman? KPSS alan bilgisi sınavı nedir? Başvuru ücreti ne kadar 2021?