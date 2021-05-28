Köpeğini uçan balona bağlayıp uçurdu! Gözaltına alındı

Sharma ise yaptığı açıklamada, videoda tüm güvenlik önlemlerini uyguladığını öne sürerken, videoyu diğer sosyal medya fenomenlerinden etkilenerek çektiğini ifade etti. Videoyu izleyenlerin bunu yapmamasını isteyen Sharma, köpeğine bir çocuk gibi davrandığını belirtti.