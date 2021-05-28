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Köpeğini uçan balona bağlayıp uçurdu! Gözaltına alındı

’da Gaurav Sharma isimli sosyal medya fenomeni köpeğine helyum ile şişirilmiş balonlar bağlayarak havada uçurmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Köpeğini uçan balona bağlayıp uçurdu! Gözaltına alındı

'da 32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Gaurav Sharma, köpeğine helyum ile şişirilmiş balonlar bağlayarak havada uçmasını sağladı. Sharma'nın yayınladığı videoda bir arabanın üzerinden köpeği Dollar'ı vücuduna bağladığı balonlar ile yakındaki bir binanın ikinci katında bulunan balkona doğru uçmasını sağladığı görüldü.

Sharma ise yaptığı açıklamada, videoda tüm güvenlik önlemlerini uyguladığını öne sürerken, videoyu diğer sosyal medya fenomenlerinden etkilenerek çektiğini ifade etti. Videoyu izleyenlerin bunu yapmamasını isteyen Sharma, köpeğine bir çocuk gibi davrandığını belirtti.

SİLMEK ZORUNDA KALDI

Sharma 4 milyondan fazla abonesi ile videoyu paylaşması ile görüntülere tepki yağması üzerine videoyu silmek zorunda kaldı. Görüntülerin ardından (PFA) adlı hayvanları koruma örgütü ise polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, Sharma'yı gözaltına aldı.

Köpeğini uçan balona bağlayıp... KÖPEĞİNİ UÇAN BALONA BAĞLAYIP...

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