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Son dakika: Hafta sonu kısıtlaması öncesi İstanbul'u terk ediyorlar | İşte trafik yoğunluğu ve alternatif yollar - CANLI

Son dakika haberi... tedbirleri kapsamında cumartesi-pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. dışında hafta sonunu geçirmek isteyen vatandaşlar -İstanbul yolunda yoğunluk oluşturdu. Peki nasıl? nereler? Yol durumunu canlı takip sayfamız üzerinde bulabilirsiniz.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.05.2021
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Son dakika: Hafta sonu kısıtlaması öncesi İstanbul'u terk ediyorlar | İşte trafik yoğunluğu ve alternatif yollar - CANLI

SON DAKİKA HABERİ Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluklar yaşanıyor.

İSTANBUL TRAFĞİNDE KISITLAMA ÖNCE YOĞUNLUK

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması sebebiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. 2 günlük hafta sonu tatilini Trakya ve güzergahındaki illerde ve yazlıklarında geçirmek isteyen İstanbullular kısıtlamaya saatler kala yola koyuldu.

Vatandaşların yola koyulması ile Tekirdağ İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonunu İstanbul'da geçirmek isteyen vatandaşların da kısıtlama öncesi yola çıkmasıyla İstanbul yönünde de yoğunluk var.

CANLI TAKİP - İSTANBUL TRAFİĞİN SON DURUM VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

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