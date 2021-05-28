Mersin'de otomobil köprüden dere yatağına düştü
Mersin'in Mezitli ilçesinde, Volkan Güvenbaş'ın kullandığı otomobil köprü bariyerlerini aşarak 10 metreden dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞAM AA
Volkan Güvenbaş'ın kullandığı 31 ABG 36 plakalı otomobil, İsmet İnönü Bulvarı'nda motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.
Kontrolden çıkan araç, refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra köprü bariyerini aşıp yaklaşık 10 metreden dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçtan ekiplerce çıkarılıp dere kenarına getirilen ambulansa taşınan Güvenbaş, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil, vinç yardımıyla yola kaldırıldı.