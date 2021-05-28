28 Mayıs 2021, Cuma
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Devrim gibi karar: İHA ile ilaç taşınacak

Son dakika haberleri... (SHGM), özel bir sağlık kuruluşunun 'deki iki hastanesi arasında (İHA) ile ilaç taşınması için NOTAM yayımladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2021
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Devrim gibi karar: İHA ile ilaç taşınacak

SHGM tarafından konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Acıbadem Sağlık Grubu tarafından 27 Mayıs 2021-06 Haziran 2021 tarihleri arasında Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi ve Acıbadem Kozyatağı Hastanesi arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hafif ilaç taşıması yapılabilmesinin değerlendirilmesi amacıyla, test uçuşları gerçekleştirilebilmesi için Genel Müdürlüğümüz tarafından NOTAM yayınlanarak yapılacak faaliyetin tüm hava sahası kullanıcılarına duyurulması sağlanmıştır" denildi.

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