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Afyonkarahisar’da otomobil 100 metrelik uçurumdan aşağı düştü: 1 ölü 4 yaralı

’da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı devrildi. Bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olayda kurtarma ekiplerinin ölen şahsın cesedini çıkarmak için başlattığı çalışma devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Afyonkarahisar’da otomobil 100 metrelik uçurumdan aşağı düştü: 1 ölü 4 yaralı

Korkunç , 'ın Çay ilçesinin yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aynı aile üyelerini taşıyan otomobil baraj yolunda, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay sonrası bölgeye jandarma, ile ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler ölen şahsın cesedini çıkarmak için makara sistemi kurarak halatlar uçurumdan aşağı indi.

Kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Öte yandan, olayı duyarak bölgeye gelen ölen şahsın yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

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