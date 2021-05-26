Afyonkarahisar’da otomobil 100 metrelik uçurumdan aşağı düştü: 1 ölü 4 yaralı
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı devrildi. Bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olayda kurtarma ekiplerinin ölen şahsın cesedini çıkarmak için başlattığı çalışma devam ediyor.
Korkunç kaza, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinin Tekke Mahallesi Çay Barajı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, aynı aile üyelerini taşıyan otomobil baraj yolunda, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Araç yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.
Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Olay sonrası bölgeye jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler ölen şahsın cesedini çıkarmak için makara sistemi kurarak halatlar uçurumdan aşağı indi.
Kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...
- 5 yıl vadeli 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Üstelik sıfır faiz fırsatı! Halkbank başvuru şartları...
- Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...
- SGK o paraları iade edecek! Tercih etmeyenlerin maaşı değişiyor! 5300 prim günüyle 49 yaşında...
- 10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...
- Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE...
- Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, oğlak, terazi, aslan...
- TFF 1. Lig Play-Off maçı ne zaman? Altınordu Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
- 1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı?
- Kabine Toplantısı tarihi açıklandı mı? 1 Haziran öncesi Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme takvimi...
- A101 perşembe indirimleri: 27 Mayıs 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta hangi ürünler indirimli?
- 10 bankadan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 50.000 TL - 200.000 TL faiz oranı...