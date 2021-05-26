Afyonkarahisar’da otomobil 100 metrelik uçurumdan aşağı düştü: 1 ölü 4 yaralı

Korkunç kaza, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinin Tekke Mahallesi Çay Barajı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aynı aile üyelerini taşıyan otomobil baraj yolunda, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.