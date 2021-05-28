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Leyla Aydemir davasında avukattan şoke eden açıklama! Ses kaydı ve amcanın sözleri ortalığı karıştırdı

'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki 'in davası ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Leyla Aydemir'in kaybolduğu süre zarfında iddiaya göre arama çalışması yapan ekiplerinin kilerde Leyla'nın sesini duyduğunu ancak amca 'in AFAD çalışanına 'ses etme duyulursa beni öldürürler' dediğini söyledi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Leyla Aydemir davasında avukattan şoke eden açıklama! Ses kaydı ve amcanın sözleri ortalığı karıştırdı

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in karara bağlanan davası, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı.

Leyla Aydemir davasında avukattan şoke eden açıklama! Ses kaydı ve amcanın sözleri ortalığı karıştırdı

Duruşmada Leyla Aydemir'in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç eline geçen ses kaydında, Leyla Aydemir'in kaybolduğu süre zarfında iddiaya göre arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin kilerde Leyla'nın sesini duyduğunu ancak amca Yusuf Aydemir'in AFAD çalışanına 'ses etme duyulursa beni öldürürler' dediğini söyledi.

Leyla Aydemir davasında avukattan şoke eden açıklama! Ses kaydı ve amcanın sözleri ortalığı karıştırdı

Ağrı şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Ağrı'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran günü kaybolmuştu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu.

Leyla Aydemir davasında avukattan şoke eden açıklama! Ses kaydı ve amcanın sözleri ortalığı karıştırdı

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 günü görülen karar davasında, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir (Fotoğrafta) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti.

Leyla Aydemir davasında avukattan şoke eden açıklama! Ses kaydı ve amcanın sözleri ortalığı karıştırdı

Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi. Minik Leyla'nın davası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası ilk kez görülmeye başlandı. Duruşmaya sanıklar eksizsiz katılırken, minik Leyla'nın annesi Şükran Aydemir, babası Nihat Aydemir katılmadı.

Leyla Aydemir davasında avukattan şoke eden açıklama! Ses kaydı ve amcanın sözleri ortalığı karıştırdı

Duruşmanın başında dinlenen Leyla'nın ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, "Elimize gelen ses kaydında arama kurtarma çalışmalarında AFAD çalışanları kendi aralarında konuşurken esmer birinden şüpheleniyoruz diyorlar.

Leyla Aydemir davasında avukattan şoke eden açıklama! Ses kaydı ve amcanın sözleri ortalığı karıştırdı

Yapılan değerlendirmede AFAD çalışanın kilerde Leyla'nın sesini duyduğunu bunun üzerine amca Yusuf Aydemir'in AFAD çalışanına ses etme duyulursa beni öldürürler. Bunu üzerine AFAD ekibinden kişi ses etmiyor. Biz Leyla'nın avukatı olarak bilgilerin teşhis edilmesini mahkemeden talep ediyoruz" dedi.

Leyla Aydemir davasında avukattan şoke eden açıklama! Ses kaydı ve amcanın sözleri ortalığı karıştırdı

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Leyla Aydemir davasında Avukat Erdoğan Tunç, o süre içerisinde arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm AFAD ekibinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Leyla Aydemir davasında avukattan şoke eden açıklama! Ses kaydı ve amcanın sözleri ortalığı karıştırdı

Duruşma devam ediyor. Mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydı celse arası mahkeme başkanı tarafından dinlenecek.

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