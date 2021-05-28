Uzmanlar uyardı: Fındık verimini düşüren Amerikan beyaz kelebeği için önlem alınmalı
Karadeniz'de fındık veriminde yaşanan düşüşün en büyük sebeplerinden olan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelenin mayıs sonunda başlaması gerektiğine dikkat çeken Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, "Larvalar tüm ağacı sarmadan entegre mücadele önemli." İfadelerini kullandı.
Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz özellikle fındıkta yüzde 70'e kadar verim düşüşüne neden olan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelenin mayıs ayının son haftasında başlaması gerektiğini belirterek, "Larvalar tüm ağacı sarmadan entegre mücadele önemli" dedi.
Karadeniz bölgesinde özellikle fındıkta verim kaybına neden olan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele dönemi başladı.
Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz fındık üreticilerinin bahçelerini kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, "Şu an için mücadelede kritik dönem. Mayıs ayının son haftası zararlının yayılıp, bulaşacağı bir dönem. Tüm fındık üreticilerinin bahçelerini çok sık kontrol etmelerini öneriyorum. Bu zararlının kelebeklerini zaten tanıyorlar. Larvaları biraz daha tüylü, çok sayıda yumurta bırakıyor ve paket halinde bırakıyor. 1 yumurta paketi içinde bin 500 ya da 2 bin kadar canlı var. Zararlı kelebeğe çıkış yaptı her an yumurta bırakabilir, dikkatli olmaları bekleniyor. Çok sayıda konukçusu olan bir zararlı, sadece fındıkta yaşamıyor. Şu an için özellikle dış budak ormanlık alanlarda ve dut ağaçlarında yaşamayı tercih ediyorlar. Fındığa geçmeden önce özellikle dut ağaçları ile ormanlık alanlar kontrol edilmeli" dedi.
"ENTEGRE MÜCADELE ÖNEMLİ"
Amerikan beyaz kelebeği zararlısıyla mücadelenin entegre bir şekilde olması gerektiğini dile getiren Öztemiz, "Mücadelede sadece kimyasal mücadele akıllara gelmesin. Entegre mücadele öneriyoruz. Örneğin ilk görmüş oldukları dutta yumurta paketleri ya da larvaları bahçeden uzaklaştırabilirler. Gerçekten popülasyonun azalması açısından. Ama sadece mekanik mücadele yeterli mi? Hayır. Bunun yanında biyolojik mücadelede uyguluyoruz. Üniversitemizde ürettiğimiz faydalı böcekleri salım yapıyoruz. Çok etkili biyolojik silahlar var. Popülasyonu azaltıyor. Entegre mücadele uygulandığı zaman sorun olacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.
"VERİM KAYBI YÜZDE 70'LERİ BULUYOR"
Öztemiz zararlı popülasyonunun önüne geçilmesi gerektiğine ifade ederek, şöyle konuştu: "Popülasyon çok yüksek ise fındıkta yüzde 70 üzerinde bir verim düşüşü oluyor. Düşük popülasyonda verim düşüşü olmuyor ama uygun zamanda mücadele başlarsa. Yaprakları bir araya getirerek bir ağ oluşturuyor ve dalların sürgün vermesini ve fotosentez yapmasını engelliyor, kurutuyor.
Bizim için ilk 10 gün çok önemli. Yumurtaları görür görmez mücadele yapmayacağız. Tırtılları gördüğümüz zaman mücadeleye başlayacağız. Çünkü ilk 10 gün toplu halde yaşarlar. Ardından ağacı sarmaya başlarlar. Önemli olan tırtıl görünümlü larvaların dağılmadan mücadele yapılması. Bizim için ilk 10 gün kritik dönem, buna da dikkat etmelerini istiyoruz. Ağaçtan meyveye de geçtikleri için mücadele önemli"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: Maske ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
- Tarih açıklandı mı? KPSS ortaöğretim, ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Lise ve 2 yıllık üniversite mezunu...
- ATA AÖF online final sınavı giriş: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 final sınavı ne zaman bitiyor?
- Taksim Camii açılışı saat kaçta? 28 Mayıs Taksim Camii ne zaman açılacak? Taksim Camii'nde Cuma namazı kılınacak mı?
- Diyanet Cuma hutbesi 28 Mayıs: Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça, Türkçe tam metni...
- KPSS başvuru kılavuzu 2021: ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?
- KPSS tercihleri 2021 ne zaman başlayacak? Kamuya personel ataması ne zaman, nasıl olacak? ÖSYM takvimi...
- KPSS başvuru yapma ekranı: ÖSYM AİS 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? A Grubu Kadrolar neler?
- KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?
- KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- KPSS başvuru başladı mı, ne zaman? KPSS alan bilgisi sınavı nedir? Başvuru ücreti ne kadar 2021?
- Kritik tarih için ipucu! Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor?