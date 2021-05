Uzmanlar uyardı: Fındık verimini düşüren Amerikan beyaz kelebeği için önlem alınmalı

Karadeniz bölgesinde özellikle fındıkta verim kaybına neden olan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele dönemi başladı.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz fındık üreticilerinin bahçelerini kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, "Şu an için mücadelede kritik dönem. Mayıs ayının son haftası zararlının yayılıp, bulaşacağı bir dönem. Tüm fındık üreticilerinin bahçelerini çok sık kontrol etmelerini öneriyorum. Bu zararlının kelebeklerini zaten tanıyorlar. Larvaları biraz daha tüylü, çok sayıda yumurta bırakıyor ve paket halinde bırakıyor. 1 yumurta paketi içinde bin 500 ya da 2 bin kadar canlı var. Zararlı kelebeğe çıkış yaptı her an yumurta bırakabilir, dikkatli olmaları bekleniyor. Çok sayıda konukçusu olan bir zararlı, sadece fındıkta yaşamıyor. Şu an için özellikle dış budak ormanlık alanlarda ve dut ağaçlarında yaşamayı tercih ediyorlar. Fındığa geçmeden önce özellikle dut ağaçları ile ormanlık alanlar kontrol edilmeli" dedi.