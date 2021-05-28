Kocaeli’de yangında evleri yanan genç çift birbirini böyle teselli etti
Son dakika haberine göre… Kocaeli'de çatıda çıkan yangında her yeri saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evleri yanan çift, sarılarak birbirlerini teselli etti.
YAŞAM DHA
Dumlupınar Mahallesi Tolga Sokak'ta, 5 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan Bulut çifti, terasa gölgelik yaptırmak istedi.
İşçilerin gelmesiyle gölgelik yapımına öğle saatlerinde başlanırken, izolasyon malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çatıya sıçradı. Yangın, çatıyı kaplarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dubleks evi de saran alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Evleri yanan Şeref ve Pınar Bulut çifti ise sarılarak, birbirlerini teselli etti.
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