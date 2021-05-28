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Kayseri'deki 3 yaşındaki Alperen'in katleden caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Son dakika haberine göre… ilçesinde 3 yaşındaki ., annesi 'in sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldükten sonra evlerinin yakınındaki mezarlığa gömülmüştü. Alperen'i öldürerek gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi,  Alperen'in annesi ise beraat etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Kayseri'deki 3 yaşındaki Alperen'in katleden caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile Alperen'in annesi Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Karar duruşmasında savunma yapan sanık Harun Sezer beraatını talep etti

'CANAVARCA HİSLE ADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savunma yapan anne Emel Öner ise mahkeme heyetine; gözyaşları içerisinde 3 çocuğun daha olduğunu, Alperen'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Anne Öner önceki duruşmalarda verdiği ifadelerde ise; "Harun Sezer çocuğumu vahşice dövdü.

Engel olamadım. Beni de dövdü. Akşam 10 gibi baygınlık geçirdim. Sabaha karşı uyandığımda Alperen ölmüştü" savunmasını yapmıştı. Yapılan yargılama sonrasında mahkeme heyeti tutuklu sanık Harun Sezer'e 'Canavarca Hisle Adam Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Anne Emel Öner'e ise beraat kararı verilerek tahliye edild.

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan , "3 yaşında katledilen, döverek öldürülen Alperen'in karar duruşması vardı. Sanık Harun Sezer 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası aldı.

Diğer sanık olan anne Emel Öner için de beraat kararı verilerek tahliyesine karar verildi. Biz üst mahkemede tabi ki mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

OLAY

İlçeye bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda Harun Sezer, iki yıldır nikahsız yaşadığı Emel Öner'in oğlu .'yi döverek öldürmüş ve cesedini evin karşısındaki mezarlığa gömmüştü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun Sezer'in yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, şahsı 9 gün sonra çalılıklar arasında saklanırken yakalamıştı.

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