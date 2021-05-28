Son dakika | Doktor intihar girişimini engellediği hastası tarafından bıçaklandı

"Sırtından ciddi bir yaralanma oldu. Ve sağ elindeki parmağında ciddi bir yaralanması oldu. Parmaklarının bir tanesinde tam bir kesi vardı. 4,5 saat süren başarılı bir ameliyat sonrasında tekrardan dikildi. 10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Sağ sırtındaki yaralanmasından dolayı hayati tehlikesi devam ediyor. Ciddi hayati organlara yakın bir bölge orası. Oldukça üzüntülü. 1 yıldan fazladır pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin en önünde olan sağlık çalışanları kendi evlerine dahi gidemezken bu sağlık çalışanlarının evlerine böyle hüzünlü haberler göndermek bütün sağlık çalışanlarının moralini bozmuş durumda. Şu an içeride sağlık çalışanlarında moral motivasyon düşüklüğü var. Son 2 yıldır sağlıkta şiddetle ilgili önleyici yasalar çıkarıldı. Biz de her türlü gelişmeyi iletiyoruz. Bu süreçlerin bir daha tekrarlanmaması arzuyla son bulmasını umut ediyoruz."