Her yerde aranıyordu! Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia’nın cesedine ulaşıldı
Antalya'da bin 715 rakımlı Geyik Sivrisi Dağı'na tırmanan ve 26 gündür kendisinden haber alınamayan Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia'nın cesedine ulaşıldı. Kadın dağcının zirveye yakın noktada sarp kayalıklardan düşerek öldüğü tahmin ediliyor.
1 Mayıs Cumartesi günü dağ tırmanışı için ülkesi Ukrayna'dan Antalya'ya gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia, en son dağ tırmanışlarının yapıldığı Geyikbayırı bölgesine gidip orada bin 715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi Dağı'na tırmandı.
Kryvosheia, 2 Mayıs Pazar günü annesine "Zirvedeyim" mesajı attıktan sonra adeta sırra kadem bastı.
Telefon sinyalleri en son 4 Mayıs Salı günü 14.00'te alınan kadını arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 23 gün devam edildi.
Yana için bölgede İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK, komando ekipleri, AFAD ve UMKE ekiplerine ilaveten Ankara'dan gelen 25 kişilik özel JAK ekibi de geçtiğimiz günlerde çalışmalara katıldı.
HAVADAN VE KARADAN TARANDI
Aramanın 24'üncü gününde bölgede Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile havadan yapılan taramada kadın dağcının cesedi bulundu.
Kayalıklardan JAK timi tarafından indirilen ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Acı haber Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia'nın ailesine ulaştırıldı.
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