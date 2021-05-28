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Her yerde aranıyordu! Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia’nın cesedine ulaşıldı

Antalya'da bin 715 rakımlı 'na tırmanan ve 26 gündür kendisinden haber alınamayan Ukraynalı 'nın cesedine ulaşıldı. Kadın dağcının zirveye yakın noktada sarp kayalıklardan düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Her yerde aranıyordu! Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia’nın cesedine ulaşıldı

1 Mayıs Cumartesi günü dağ tırmanışı için ülkesi Ukrayna'dan Antalya'ya gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia, en son dağ tırmanışlarının yapıldığı Geyikbayırı bölgesine gidip orada bin 715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi Dağı'na tırmandı.

Her yerde aranıyordu! Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia’nın cesedine ulaşıldı

Kryvosheia, 2 Mayıs Pazar günü annesine "Zirvedeyim" mesajı attıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Her yerde aranıyordu! Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia’nın cesedine ulaşıldı

Telefon sinyalleri en son 4 Mayıs Salı günü 14.00'te alınan kadını arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 23 gün devam edildi.

Her yerde aranıyordu! Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia’nın cesedine ulaşıldı

Yana için bölgede İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK, komando ekipleri, AFAD ve UMKE ekiplerine ilaveten Ankara'dan gelen 25 kişilik özel JAK ekibi de geçtiğimiz günlerde çalışmalara katıldı.

Her yerde aranıyordu! Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia’nın cesedine ulaşıldı

HAVADAN VE KARADAN TARANDI

Aramanın 24'üncü gününde bölgede Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile havadan yapılan taramada kadın dağcının cesedi bulundu.

Her yerde aranıyordu! Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia’nın cesedine ulaşıldı

Kayalıklardan JAK timi tarafından indirilen ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Her yerde aranıyordu! Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia’nın cesedine ulaşıldı

Acı haber Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia'nın ailesine ulaştırıldı.

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