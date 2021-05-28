Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı | Nereler açık olacak?
Koronavirüs ile (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 28 Mayıs 2021'de saat 21.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Peki, kısıtlamadan kimler muaf, nereler açık? Marketler, manavlar, balıkçılar, kuruyemişçiler açık olacak mı? Açıksa saat kaça kadar hizmet verecekler? Ulaşım hizmetleri nasıl olacak? Toplu taşımayı kimler kullanabilecek? Paket servis kaça kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Tam Kapanma" sonrasında Kovid-19 ile mücadelede kural ve önlemleri içeren "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde 28 Mayıs 2021'de saat 21.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Peki, kısıtlamadan kimler muaf nereler açık? Marketler, manavlar, balıkçılar, kuruyemişçiler açık olacak mı? Açıksa saat kaça kadar hizmet verecekler? Paket servis kaça kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...
HAFTA SONU YASAK VAR MI?
SON DAKİKA | Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek.
Yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.
Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.
Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, zücaciye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
YASAK GÜNLERİ MARKETLER AÇIK OLACAK MI?
28 Mayıs 2021 saat 09:00 ila 31 Mayıs 2021 sabah 05:00 arasında tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.
FIRIN VE UNLU MAMÜLLER...
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır.
Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek olup, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
TURİSTLERİN DURUMU NE OLACAK?
Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.
İHTİYACI OLANLARA DESTEK GİDECEK?
Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.
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