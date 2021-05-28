Bankacı sevgili olayında flaş gelişme! O iddiaların detayları ortaya çıktı
İstanbul'da özel bir bankada görevli genç kadın ve evli sevgilisi arasındaki davada karar verildi. Genç adam eski sevgilisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık suçu ispatlayacak delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
Evli sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen bankacı kadın J.T.'nin intikam davasında karar çıktı. İddialara göre; sevgilisinin "eşini boşa, benimle evlen" baskısında bulunduğunu genç adam ayrılmaya karar verdi. Buna sinirlenen bankacı sevgili, M.B.'nin eşine mesajlar eşliğinde kredi kartı ekstresini yolladı ve kendi adına kredi başvurusu yaptı. Bu olaylar sonrası genç adam eski sevgilisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.Savcılık suçu ispatlayacak delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
M.B., evliyken banka çalışanı J.T. ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. İddiaya göre ilerleyen süreçte J.T., evli sevgilisinin boşanması ve kendisiyle evlenmesi için baskı yapmaya başlamıştı. Sevgilisinin boşanma baskısına dayanamayan genç adam, J.T. tarafından ilişkisini eşine söylemekle tehdit ettiğini ve daha fazla dayanmadığını ileri süren M.B. yasak aşkı sonlandırma kararı almıştı.
KREDİ ÇEKTİ İDDİASI
Bu karar J.T.'nin hoşuna gitmemiş, eski sevgiliyi rahatsız etmek adına adımlar atmasına sebep olmuştu. Ayrılığı kabullenemeyen genç kadın, eski sevgili M.B.'nin kişisel bilgilerine çalıştığı özel banka sayesinde ulaştığı, bilgilere ulaştıktan sonra M.B.'nin eşine mesajlar eşliğinde kredi kartı ekstresini yolladığı ve kendi adına kredi başvurusunda bulunduğu iddasında bulunan genç adam eski sevgiliden şikayetçi olmuştu.
TAKİPSİZLİK VERİLDİ
Şikayetin doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından J.T. hakkında soruşturma başlatılmıştı. Savcılık genç kadın hakkında ortaya atılan iddiaları destekleyecek herhangi bir delil bulunmadığı gerekçesiyle J.T.'e takipsizlik kararı verildi. Şikayet esnasında herhangi bir delil sunmayan sadece sözlü olarak ifadede bulunan M.B15.12.2020 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede; J.T.nin kendi adına evrak temin etmediğini, zira J.T.nin çalıştığı banka ile çalışmadığını, bu bankadan kredi çekmediğini hatta kredi kartı dahi bulunmadığını, şikâyetinde belirttiği hususların gerçekleri yansıtmadığı itirafında bulundu.
"ASIL MAĞDUR BENİM"
Banka çalışanı genç kadın J.T., kendisine yapılan suçlamaları kabul etmediğini, asıl mağdurun kendisi olduğunu, M.B. ile öncesinde bir arkadaşlıkları olduğunu, M.B.nin kendisini Gökhan olarak tanıttığını, bekar olduğunu, eşiyle konuşunca gerçek adının M.B olduğunu, ilişkileri boyunca M.B.nin maddi olarak kendisinden faydalandığını, tüm şahsi giderleri de dahil olmak üzere kendisinin karşılandığını, şirketinin ödemlerinin dahi kendi kredi kartından karşıladığını, cep harçlığının dahi bankamatikten çekerek kendisinin verdiğini, kendisini kandırarak hayatına girdiğini ve sürekli olarak yüklü miktarda borçlar aldığını ileri sürerek, avukatı aracılığıyla, M.B.nin suç teşkil eden eylemleri nedeniyle şikayetçi olacağını, maddi manevi tazminat davası açacağını belirtti.
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