Bankacı sevgili olayında flaş gelişme! O iddiaların detayları ortaya çıktı

Evli sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen bankacı kadın J.T.'nin intikam davasında karar çıktı. İddialara göre; sevgilisinin "eşini boşa, benimle evlen" baskısında bulunduğunu genç adam ayrılmaya karar verdi. Buna sinirlenen bankacı sevgili, M.B.'nin eşine mesajlar eşliğinde kredi kartı ekstresini yolladı ve kendi adına kredi başvurusu yaptı. Bu olaylar sonrası genç adam eski sevgilisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.Savcılık suçu ispatlayacak delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

M.B., evliyken banka çalışanı J.T. ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. İddiaya göre ilerleyen süreçte J.T., evli sevgilisinin boşanması ve kendisiyle evlenmesi için baskı yapmaya başlamıştı. Sevgilisinin boşanma baskısına dayanamayan genç adam, J.T. tarafından ilişkisini eşine söylemekle tehdit ettiğini ve daha fazla dayanmadığını ileri süren M.B. yasak aşkı sonlandırma kararı almıştı.