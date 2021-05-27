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Aydın'da şoke eden olay! Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı

'ın Kuşadası ilçesinde bir özel hastanede mart ayında ameliyat olan 'in karnında makas unutuldu. 2 ay sonra çekilen röntgenle karnında makas olduğu anlaşılan ve ikinci kez ameliyata edilen Öymen, operasyonu gerçekleştiren doktor, sağlık personeli ve hastane hakkında şikayetçi oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Aydın'da şoke eden olay! Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı

Söke'de yaşayan evli ve 7 çocuk sahibi 61 yaşındaki Nurcihan Öğmen, 5 Mart'ta Kuşadası'ndaki özel hastanede kilo fazlalığı nedeniyle karın gerdirme ameliyatı oldu. Yaklaşık 4.5 saat süren ameliyatta, Op. Dr. L.A. tarafından Öğmen'in karın bölgesindeki fazla deri alındı.

Aydın'da şoke eden olay! Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı

Bir gün hastanede kalan Öymen, taburcu edildi. Söke'deki evine dönen Öymen'in karnında bir süre sonra şişlik ve ağrı oluştu. Bunun üzerine Öymen, ameliyatını yapan doktor L.A'ya giderek muayene oldu.

Aydın'da şoke eden olay! Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı

İddiaya göre doktor L.A, Öğmen'e karın bölgesindeki ağrı ve şişliğin normal ve geçici olduğunu söyledi.

Aydın'da şoke eden olay! Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı

RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

Karın bölgesindeki şikayetleri 2 ay boyunca devam eden Nurcihan Öymen, 3 Mayıs'ta eşi Kubdettin Öğmen ve yakınları ile Söke Devlet Hastanesi'ne giderek röntgen çektirdi. Doktorlar Öğmen'in karnında makas olduğunu belirledi. Öymen'in karnında unutulan makas, ameliyatını yapan doktor L.A tarafından 2 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Nurcihan Öymen, avukatı Mehmet Korkut aracığıyla Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, doktor L.A, hastane yönetimi ve ameliyata giren sağlık personeli hakkında şikayetçi oldu.

Aydın'da şoke eden olay! Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı

'HALA İYİLEŞEMEDİM'

Karnında unutulan makasla 2 ay boyunca yaşadığını belirten Nurcihan Öğmen, "Ameliyattan sonra ağrılarım daha da arttı. O kadar şiddetli hale geldi ki neredeyse her hafta kontrole gittim. Doktor bana, 'Sen naz yapıyorsun, ağrıların geçecek' deyip, geri gönderdi. Her seferinde beni başından savdı, ilgilenmedi. Ne derdimi anlatabildim ne de acımı. Ağrılarım devam ediyor. Hala tam olarak iyileşmiş değilim. Benim başım yandı, başkasınınki yanmasın. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" diye konuştu.

Aydın'da şoke eden olay! Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı

Hastane yetkileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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