Aydın'da şoke eden olay! Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı

'HALA İYİLEŞEMEDİM'

Karnında unutulan makasla 2 ay boyunca yaşadığını belirten Nurcihan Öğmen, "Ameliyattan sonra ağrılarım daha da arttı. O kadar şiddetli hale geldi ki neredeyse her hafta kontrole gittim. Doktor bana, 'Sen naz yapıyorsun, ağrıların geçecek' deyip, geri gönderdi. Her seferinde beni başından savdı, ilgilenmedi. Ne derdimi anlatabildim ne de acımı. Ağrılarım devam ediyor. Hala tam olarak iyileşmiş değilim. Benim başım yandı, başkasınınki yanmasın. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" diye konuştu.



