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İlginç an: Dalgıç polisler derede silah aradı! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi

'nin ilçesinde intihara kalkışan bir şahıs, yanına gelen polisleri görünce elindeki tabancasını dereye attı. Deredeki tabanca dalgıç polisler tarafından bulunurken, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs hastaneye götürüldü. İşte ilginç anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Dalgıç polisler derede silah aradı! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Kocaeli Fuarı'nda meydana geldi.

Dalgıç polisler derede silah aradı! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi

Edinilen bilgilere göre, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen S.D.V. (20) isimli genç, fuar alanında bulunan Kumlar Dersi'nin yanına geldi.

Dalgıç polisler derede silah aradı! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi

Şahıs yanında getirdiği tabancayı kafasına dayayarak intihara kalkıştı.

Dalgıç polisler derede silah aradı! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler derede silah aradı! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi

ŞAHIS HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Daha sonra şahıs elindeki tabancayı dereye atarak, İntihar etmekten vazgeçti.

Dalgıç polisler derede silah aradı! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi

Şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerinin ardından, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

Dalgıç polisler derede silah aradı! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi

VATANDAŞLAR ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİ

Daha sonra olay yerine çağrılan deniz polisleri şahsın dereye attığı silahı bulmak için çalışma başlattı.

Dalgıç polisler derede silah aradı! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi

Bazı vatandaşlar ise polis ekiplerinin çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi.

Dalgıç polisler derede silah aradı! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi

Dalgıçlar tarafından dedektör yardımı ile derede yapılan aramalarda şahsın suya attığı tabanca bulundu.

Dalgıç polisler derede silah aradı! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi

Tabanca daha sonra incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Dalgıç polisler derede silah aradı! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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