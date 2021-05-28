İlginç an: Dalgıç polisler derede silah aradı! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde intihara kalkışan bir şahıs, yanına gelen polisleri görünce elindeki tabancasını dereye attı. Deredeki tabanca dalgıç polisler tarafından bulunurken, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs hastaneye götürüldü. İşte ilginç anlar...
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Kocaeli Fuarı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen S.D.V. (20) isimli genç, fuar alanında bulunan Kumlar Dersi'nin yanına geldi.
Şahıs yanında getirdiği tabancayı kafasına dayayarak intihara kalkıştı.
Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ŞAHIS HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Daha sonra şahıs elindeki tabancayı dereye atarak, İntihar etmekten vazgeçti.
Şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerinin ardından, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.
VATANDAŞLAR ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİ
Daha sonra olay yerine çağrılan deniz polisleri şahsın dereye attığı silahı bulmak için çalışma başlattı.
Bazı vatandaşlar ise polis ekiplerinin çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi.
Dalgıçlar tarafından dedektör yardımı ile derede yapılan aramalarda şahsın suya attığı tabanca bulundu.
Tabanca daha sonra incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Heybeden yemek son bulacak! Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL...
- EGM 11 bin 837 polis alımı için tarih... Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...
- Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
- Bekçi alımı son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?
- MEB son dakika: Online dersler ne zaman bitiyor? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?
- Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Kocaeli Sakarya maçı canlı yayın nasıl izlenir? Şifresiz...
- Yüz yüze eğitim için flaş açıklama! 1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler...
- Bugün toplantı var mı? 28 Mayıs Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- Hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?
- Son dakika: 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? Normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak?
- Beklenen açıklama: Maske ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
- Tarih açıklandı mı? KPSS ortaöğretim, ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Lise ve 2 yıllık üniversite mezunu...