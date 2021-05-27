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Son dakika | Yunanistan'ın ölüme sürüklediği göçmenleri Türkiye kurtardı

’in açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2021
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Son dakika | Yunanistan'ın ölüme sürüklediği göçmenleri Türkiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 06.21 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edindi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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