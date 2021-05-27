Türkiye'ye kaçak yollarla girip eşini öldürdü! Afganistan'dan İstanbul'a 4500 kilometrelik cinayet





"MUŞTA İLE BANA VURDU"

Maktüleye kendisini sevdiğini söylediği ifade eden sanık, "Kendisine her şeyi unuturum. Seninle eskisi gibi birlikte olalım dedim ancak o kabul etmedi. Ardından anneme küfür etti, babama da aynı şekilde ağır sözler söyledi ve üç kez olarak boş ol tarzında sözler söyleyip dini nikahını ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bu durumu ailesine anlatacağımı söylediğim sırada muşta ile vurdu. Muştayı aldım ve onun başına vurdum. Kurtulmak için onu ittim ve elektrikli sobanın üzerine düştü, sonra bağırdı. Bağırınca üçlü prizinin kablosunu gördüm ve boğazına sardım" şeklinde konuştu.



"HALK TEPKİ GÖSTERİR DİYE KORKTUM"

Maktülenin bayıldığını fark ettiğini söyleyen sanık, "Dışarıya baktığımda kimsenin olmadığını gördüm. Daha sonra geri geldim ölmesini istemiyordum ancak anahtarı içeride unutmuşum içeri giremedim. Halk bunu duyarsa Afganistan'daki gibi olaya tepki gösterir diye komşulara haber vermedim. Polisi aramak da aklıma gelmedi ve olay yerinden uzaklaştım. Beni Afganistan'a götürsün diye kaçakçıyı aradım, sonrasında Van'a gittim ve Van'da yakalandım" ifadelerini kullandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muhammedullah Raihan ile avukatı Hüseyin Işık katılmazken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz duruşmada hazır bulundu.

Sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, eksikliklerin giderilmesini talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını istedi. Kabil Büyükelçiliği'ne yazı yazılarak sanığın resmi nikahlı olarak evli olup olmamasının sorulmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.