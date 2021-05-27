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Son dakika: Osmaniye'de korkunç olay: Babasını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberleri... 'de aile içinde büyüyen tartışma kanlı bitti. Osmaniye'nin ilçesinde tartıştığı kızı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen baba, yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2021
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Son dakika: Osmaniye'de korkunç olay: Babasını bıçaklayarak öldürdü

'nde Sinan K. (45) ile 16 yaşındaki kızı C.K arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.K, babasını bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Sinan K. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheli C.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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