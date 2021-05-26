Çocuklarının gözü önünde bıçaklanan kadından acı haber

Kadıköy'de hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Yudum Mert, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, eşini hastanede bıçaklayan ve kayıplara karışan Güntay Mert'i yakalamak için çalışma başlattı.