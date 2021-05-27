Nesli tükenme tehlikesi altında! Tesadüfen böyle görüntülendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan Kunduz Ormanları, her yıl binlerce insanı ağırlıyor. Eşsiz güzelliği ile konuklarına doyumsuz bir ortam sunuyor. Pandemi sürecinde yasaklar kapsamında bölge pikniğe kapatıldı. Bundan dolayı doğa kendini yenileme, temiz kalma fırsatı buldu. Tabiatın temiz kalmasıyla birlikte ise berrak ve temiz sularda yaşadığı bilinen nesli tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalan "su semenderleri", buradaki mini göllerde ortaya çıktı.





11 yaşındaki Şükrü Avcı, Kunduz Ormanları'nda gezintiye çıktığı sırada gördüğü canlıların fotoğraflarını Fen Bilgisi Öğretmeni Aslıhan Kul'a iletti. Öğretmenin verdiği bilgi üzerine bu canlıların "su semenderi" olduğunu öğrendi. Durum karşısında çok mutlu olan ve su semenderlerini korumayı kendine görev edinen Şükrü Avcı, bu canlıları sürekli koruyacağını ve bulamadığı takdirde jandarmayı arayacağını söyledi.



"DOĞADAN İNSANLARIN ÇEKİLMESİYLE BERABER SU SEMENDERİ KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Vezirköprü Göl Ortaokulu'nda Fen Bilgisi Öğretmeni olan Aslıhan Kul, "Bulunduğumuz alana müdür bey oğluyla gezmeye geldiğinde su semenderini görmüşler. Biz de bu canlıyı incelemek için geldik. Gerçekten de su semenderi. Burada rastlanmıyorduk. Son 2 yıldır görülmeye başlandı. Bunu da şuna bağlıyoruz: Son iki yıldır pandemi ile savaşıyoruz. Doğadan insanların çekilmesiyle beraber su semenderi kendini göstermeye başladı. Bu türe Kunduz Ormanları'nda rastladık. Boyları 10 santim kadar var. Bu türün biz korunmasını istiyoruz. Doğal yaşam alanları tatlı su alanlarıdır" diye konuştu.





Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Şükrü Avcı ise "Burada bir su semendirine rastladık. Arkadaşımla burada geziyorduk. Kurbağalarla oynuyorduk, ilgilendiriyorduk. Sonra arkadaşım 'biraz gezelim' dedi. Tam gezerken burada bir kurbağa gördük ve kurbağaya yaklaşırken bir canlı fark ettik. Ben buna kertenkele dedim. Daha sonrasında babamı çağırdım. Babam bu canlıyı fen bilgisi öğretmenine sordu. Öğretmenim de su semenderi olduğunu söyledi. Su semendirini görünce çok sevindik. Buraya her geldiğimde bunları besleyeceğim, koruyacağım" şeklinde konuştu.



"JANDARMAYI ARARIM"

Su semenderlerini elleriyle besleyeceğini belirten minik Şükrü, "Burada altı-yedi tane canlı var. Kimse eline alayım, çalayım demesin. Gider jandarmaya şikayet ederim. Bunları burada inşallah ben koruyacağım. Yedi tane olduğunu anladım. Çalmayın, jandarmaya gider söylerim" ifadelerini kullandı.