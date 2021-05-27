İstanbul'da ünlü çiftin oğlunu defalarca bıçaklayarak öldüren sanığın cezası onandı

"İNDİRİM NEDENİ YOK"

Kararda, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispatı bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi. Cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdir indirimi nedeninin bulunmadığı, savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği belirtilen kararda, hükümde isabetsizlik görülmediği vurgulandı.