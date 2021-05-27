İstanbul'da ünlü çiftin oğlunu defalarca bıçaklayarak öldüren sanığın cezası onandı
Şişli'de ünlü çift Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin oğlu Emre Tyler Mays'ı (17) getirildiği hastanede sedyedeyken defalarca bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Akın Kutlu'nun cezada indirim yapılması talebiyle yaptığı başvuru üst mahkemece reddedildi. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin indirimsiz verdiği cezada hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle kararı onadı.
Bir kavga sonucu darp edilen lise öğrencisi Emre Tyler Mays, 7 Ocak 2020'da ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre Tyler Mays, sedyeyle indirildiği sırada sanık Akın Kutlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.
Gözaltına alınan şüpheli Akın Kutlu polise verdiği ifadesinde, yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiğini, bu sırada ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'in yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Sanık Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BIÇAKLAMA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ
Olay günü, sanık Akın Kutlu'nun ambulansın kapısının açılmasından sonra elinde gizlediği bıçakla sedye üzerinde bulunan Emre Tyler Mays'ı defalarca bıçakladığı anın güvenlik kamera görüntüleri de dava dosyasına girdi.
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Akın Kutlu, "Yanlışlıkla yaptım, çok mağdur durumdayım. Benim alabildiğim en üst cezayı almamı istiyorlar" diye savunma yaptı. Mahkeme, Akın Kutlu'yu 16 Aralık 2020 tarihinde "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, cezada indirim uygulamadı.
AVUKATI CEZADA İNDİRİM İSTEDİ
Akın Kutlu'nun avukatı, hata hükümlerinin uygulanması, cezada indirim yapılması, olası kast hükümlerinin uygulanması ve sanık lehine takdiri indirim hükümlerinin uygulanması talebiyle kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise sanık avukatının başvurusunu yerinde görmeyerek başvuruyu reddetti.
"İNDİRİM NEDENİ YOK"
Kararda, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispatı bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi. Cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdir indirimi nedeninin bulunmadığı, savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği belirtilen kararda, hükümde isabetsizlik görülmediği vurgulandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye Azerbaycan milli maçı saat kaçta? 2021 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
- Instagram beğeni gizleme aktif oldu! Instagram beğenme sayısını gizleme nereden, nasıl yapılır?
- LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nereden açıklanacak?
- e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınacak? MEB açıkladı!
- MEB son dakika: Okullarda telafi eğitim zorunlu mu? 2021 telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak? Hangi sınıflara olacak?
- A101 27 Mayıs 2021 kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler var? Birçok kategoride dev indirim
- Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...
- Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme tarihleri belli mi? Beşiktaş, Galatasaray...
- Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...
- Yeni sezon için tüyo... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Kervana o da katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık iddiası! O güzel isim...
- Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...