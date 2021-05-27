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İstanbul'da ünlü çiftin oğlunu defalarca bıçaklayarak öldüren sanığın cezası onandı

'de ünlü çift ile çiftinin oğlu 'ı (17) getirildiği hastanede sedyedeyken defalarca bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık 'nun cezada indirim yapılması talebiyle yaptığı başvuru üst mahkemece reddedildi. , yerel mahkemenin indirimsiz verdiği cezada hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle kararı onadı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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İstanbul'da ünlü çiftin oğlunu defalarca bıçaklayarak öldüren sanığın cezası onandı

Bir kavga sonucu darp edilen lise öğrencisi , 7 Ocak 2020'da ambulansla 'ne götürüldü. Emre Tyler Mays, sedyeyle indirildiği sırada sanık tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Gözaltına alınan şüpheli Akın Kutlu polise verdiği ifadesinde, yaralı olan yakınlarını görmek üzere 'ne geldiğini, bu sırada ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'in yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Sanık Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BIÇAKLAMA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Olay günü, sanık Akın Kutlu'nun ambulansın kapısının açılmasından sonra elinde gizlediği bıçakla sedye üzerinde bulunan Emre Tyler Mays'ı defalarca bıçakladığı anın güvenlik kamera görüntüleri de dava dosyasına girdi.

15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Akın Kutlu, "Yanlışlıkla yaptım, çok mağdur durumdayım. Benim alabildiğim en üst cezayı almamı istiyorlar" diye savunma yaptı. Mahkeme, Akın Kutlu'yu 16 Aralık 2020 tarihinde "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, cezada indirim uygulamadı.

AVUKATI CEZADA İNDİRİM İSTEDİ

Akın Kutlu'nun avukatı, hata hükümlerinin uygulanması, cezada indirim yapılması, kast hükümlerinin uygulanması ve sanık lehine takdiri indirim hükümlerinin uygulanması talebiyle kararı 'ne taşıdı. İtirazı değerlendiren . Ceza Dairesi ise sanık avukatının başvurusunu yerinde görmeyerek başvuruyu reddetti.

"İNDİRİM NEDENİ YOK"

Kararda, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispatı bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi. Cezayı azaltıcı ve takdir indirimi nedeninin bulunmadığı, savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği belirtilen kararda, hükümde isabetsizlik görülmediği vurgulandı.

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