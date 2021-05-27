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Antalya'da serinlemek için sulama havuzuna giren 2 arkadaş birbirine sarılı halde bulundular

ilçesinde serinlemek için girdikleri sulama havuzunda boğulan ile arkadaşı uyruklu Abdulaev Gokhak'ın cansız bedenlerinin birbirine sarılı halde bulunduğu ortaya çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Antalya'da serinlemek için sulama havuzuna giren 2 arkadaş birbirine sarılı halde bulundular

'dan geldikleri 'a bağlı Dirgenler Mahallesi'nde 4 yıldır seralarda günlük işçi olarak çalışan ile arkadaşı Abdulaev Gokhak, dün ailelerine serinlemek için kaldıkları bölgeye yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan yapay sulama havuzuna gideceklerini söyleyerek, evlerinden ayrıldı. Eldemir ve Gokhak'tan bir süre sonra haber alamayan yakınları, gittikleri sulama havuzunun kenarında iki arkadaşın ayakkabılarını buldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerinin talebi doğrultusunda bölgeye 'na bağlı (SAK) timi sevk edildi. Havuza giren SAK timine bağlı dalgıçlar, iki arkadaşın cansız bedenine ulaştı.

ARKADAŞINI KURTARMAK İSTERKEN İKİSİ DE BOĞULDU

Mustafa Eldemir ile Abdulaev Gokhak'ın cansız bedenlerinin birbirine sarılı halde bulunduğu belirtildi. Yapılan incelemede yüzme bilmeyen Abdulaev Gokhak'ın çırpınmaya başladığı, Mustafa Eldemir'in durumu fark edip kurtarmak istediği, bu sırada iki arkadaşın birlikte boğulduğu tespit edildi.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU 40 GÜN ÖNCE DOĞMUŞ

Mustafa Eldemir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu, üçüncü çocuğunun 40 gün önce dünyaya geldiği ifade edildi. Abdulaev Gokhak'ın ise yabancı uyruklu bir kadınla yaşadığı bildirildi.

İki arkadaşın boğulduğu yapay sulama havuzunun yanlarında çalıştıkları sera sahibi E.Ö.'ye ait olduğu kaydedildi. Eldemir ve Gokhak'ın cansız bedenleri 'ne, buradan da otopsi için 'na gönderildi. Mustafa Eldemir ve Abdulaev Gokhak'ın cenazelerinin işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

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