Konya’da boks antrenörünün feci sonu! Dövülen kadını kurtarmak isterken can verdi
Konya’da 35 yaşındaki boks antrenörü Orhan Çumralıgil göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Yaşanan olayın detayları ortaya çıktı. Orhan Çumralıgil’in, Fatih Çiftçi tarafından dövülen kadının kurtarmak isterken öldüğü öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…
Konya Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesindeki bir apartmanın girişinde dün gece meydana gelen olayda, sigortacılık yapan Orhan Çumralıgil ve arkadaşı Dündar Kömürcü (42) bina girişinde kavgaya tutuştukları Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz tarafından bıçaklandı. Çumralıgil kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Kömürcü'nün tedavisi ise sürüyor.
Olay sonrası bıçaklama olayına gerçekleştiren sanayide işçi olarak çalışan Fatih Özçiftçi ve psikolojik sorunları nedeniyle uzman çavuşluktan atılan Yaşar Karadeniz gözaltına alındı.
Suçlarını itiraf eden her iki şüphelide çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.
"DAYAK YİYEN KADINI KURTARMAK İSTEMİŞ"
Cinayetle ilgili ayrıntılarda ortaya çıktı. Orhan Çumralıgil ve Dündar Kömürcü'nün bir arkadaşlarının evine misafirliğe gittikleri, evde oldukları sırada A.B. isimli kadının koridorda yardım çığlıkları atması üzerine dışarıya çıktıkları, A.B.'yi döven Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz'in elinden kadını kurtarmak isterken bıçaklandıkları öğrenildi.
'KADINA CİNSEL TACİZDE BULUNMUŞLAR'
Eşinden boşandığı ve bir çocuğu ile birlikte yaşadığı öğrenilen A.B, ise ifadesinde olayı şu sözlerle anlattı:
"Fatih ve Yaşar ile kapı komşusuyuz. Zaman zaman kapıda karşılaştığımızda merhabalaşırdık. Olay gecesi misafirliğe davet ettiler. Birkaç kadeh alkol aldıktan sonra bana sarkıntılık yaptılar. Ben kabul etmeyip, evden gitmek isterken beni dövmeye başladılar. Dışarı çıktığımda da beni darp etmeye devam ettiler. O sırada hayatını kaybeden daha önceden tanımadığım kişi ve arkadaşı 'Bırakın kadını. Kadını neden dövüyorsunuz?' diyerek bana yardıma geldiler. Bu sırada kavga ve bıçaklama olayı oldu."
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