Konya’da boks antrenörünün feci sonu! Dövülen kadını kurtarmak isterken can verdi

'KADINA CİNSEL TACİZDE BULUNMUŞLAR'

Eşinden boşandığı ve bir çocuğu ile birlikte yaşadığı öğrenilen A.B, ise ifadesinde olayı şu sözlerle anlattı:

"Fatih ve Yaşar ile kapı komşusuyuz. Zaman zaman kapıda karşılaştığımızda merhabalaşırdık. Olay gecesi misafirliğe davet ettiler. Birkaç kadeh alkol aldıktan sonra bana sarkıntılık yaptılar. Ben kabul etmeyip, evden gitmek isterken beni dövmeye başladılar. Dışarı çıktığımda da beni darp etmeye devam ettiler. O sırada hayatını kaybeden daha önceden tanımadığım kişi ve arkadaşı 'Bırakın kadını. Kadını neden dövüyorsunuz?' diyerek bana yardıma geldiler. Bu sırada kavga ve bıçaklama olayı oldu."