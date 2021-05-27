27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da vicdansız anne yeni doğan bebeğini çöpe attı

İstanbul'da vicdansız anne yeni doğan bebeğini çöpe attı

'da geçen gün sabah saatlerinde 'nde çöpten gelen ağlama sesleri üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, bir kadının bebeğini çöpe attığını tespit etti. Kadın "Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
ABONE OL
İstanbul'da vicdansız anne yeni doğan bebeğini çöpe attı

İddialara göre bir kadın gece saatlerinde doğum yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla yeni doğan bebeğini bezlerin arasına sararak dışarı çıktı. Evine yakın bulunan çöp konteynerine yaklaşan kadın, yeni doğan bebeğini çöpün içine attı.

İstanbul'da vicdansız anne yeni doğan bebeğini çöpe attı

Çöpten gelen ağlama seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği çöpten çıkartıp sağlık ekipleri teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı.

İstanbul'da vicdansız anne yeni doğan bebeğini çöpe attı

Henüz ismi öğrenilemeyen kadının yeni doğan bebeğini çöpe attığı o anlar ise, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının elinde bezlerle çöpe gittiği, elindeki bezlere sarılı çocuğu çöpe attığı ve ardından yavaş adımlarla evine doğru gittiği görülüyor.

İstanbul'da vicdansız anne yeni doğan bebeğini çöpe attı

Mahalle sakini Özgür Terkin yaşananları anlatarak, "Sabah burada oturuyorduk çöpten ağlama sesleri geldi. Bir baktık bebek var. Ardından polisi ve ambulansı aradık. Kadın bu mahallede oturuyor. Tanıyoruz. Neden attığını bilmiyoruz. Herhalde babasından korktuğu için çöpe atmış." dedi.

İstanbul'da vicdansız anne yeni doğan bebeğini çöpe attı

Murat Çanakbulut ise, "Öğle saatlerinde parkta oturuyorduk. Polisler geldi. Nasıl böyle bir şey yapar. Bebeği çöpe atma sebebini herkes farklı söylüyor. Bazıları ailesi bilmediği için bunu yaptığını söylüyor. Kimisi bakma durumu olmadığı için yaptı, kimi de babasından korktuğu için yaptığını söylüyor" dedi.

İstanbul'da vicdansız anne yeni doğan bebeğini çöpe attı

Bir başka mahalle sakinini ise, "Ağlama sesi duyduk polisi aradık. Çocuğu biz oradan çıkarttık. Çocuk yaşıyordu. Polisler direkt aldı götürdü." ifadesini kullandı.

İstanbul'da vicdansız anne yeni doğan bebeğini çöpe attı

Polis ekipleri tarafından kısa sürede bulunan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. "Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım" şeklinde ifade verdiği öğrenilen kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA