Adana'daki vahşetin detayları ortaya çıktı! Katil zanlısı öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce kaçırmış

Polis, ihbar üzerine harekete geçip Tuğçe Duman'ı mahsur kaldığı evden kurtardı. Furkan ve Murat A. da gözaltına alındı. Furkan A. polis merkezindeki ifadesinde de, "Tuğçe ile evlilik konusunu görüştük. Bana; 'Gel beni götür, birlikte kaçalım' dedi. Ben de onu evinden aldım. Kendisiyle 4 Mayıs'ta gittiğimiz evde tartıştık. Onu darp etmedim. Bana iftira atıyor" dediği öğrenildi. Bu olaydan sonra da Furkan A. için uzaklaştırma kararı çıktığı belirlendi. Ancak buna rağmen Furkan A. hem Duman'ı hem de Suriyeli kadını öldürdü. Şu an jandarma her yerde Furkan A.'yı arıyor.

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