Van Gölü'nde kaçak avlanan 16 bin 200 ton inci kefali ele geçildi

El konulan uzatma, manyat ve serpme ağ ise ilçe tarım müdürlüğü tarafından olay yerinden alınarak kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi. Ayrıca 1380 Sayılı Su Ürünleri kapsamında 25 kişiye 49 bin 951 TL idari para cezası uygulandı.

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