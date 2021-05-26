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Van Gölü'nde kaçak avlanan 16 bin 200 ton inci kefali ele geçildi

’nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 16 bin 200 ton balığına el konulurken, 25 kaçak avcıya 49 bin 951 TL para cezası uygulandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Van Gölü'nde kaçak avlanan 16 bin 200 ton inci kefali ele geçildi

'nde 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor. ile ekiplerince denetimleri ise 7/24 esaslı devam ediyor.



7 BİN 600 TON CANLI BALIK KURTARILDI

Bu kapsamda Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, , , Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, , Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve ekipleri tarafından Erciş ve Muradiye ilçelerinde bulunan ve çaylarında kaçak İnci kefali avlanmasına yönelik yapılan faaliyet esnasında bölgede yapılan denetimlerde 7 bin 600 tonu canlı olmak üzere toplam 16 bin 200 ton inci kefali balığına ve 15 adet uzatma, manyat, serpme ağlarına el konuldu.



ÖLÜ BALIKLAR İMHA EDİLDİ

El konulan canlı balıklar tekrar suya iade edilirken, ölü balıklar ilçe müdürlüğü tarafından imha edildi.

El konulan uzatma, manyat ve serpme ağ ise ilçe tarım müdürlüğü tarafından olay yerinden alınarak kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi. Ayrıca kapsamında 25 kişiye 49 bin 951 TL idari para cezası uygulandı.

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