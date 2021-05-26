Van Gölü'nde kaçak avlanan 16 bin 200 ton inci kefali ele geçildi
Van Gölü’nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 16 bin 200 ton inci kefali balığına el konulurken, 25 kaçak avcıya 49 bin 951 TL para cezası uygulandı.
Van Gölü'nde 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inci kefali denetimleri ise 7/24 esaslı devam ediyor.
7 BİN 600 TON CANLI BALIK KURTARILDI
Bu kapsamda Erciş Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciş ve Muradiye ilçelerinde bulunan Zilan ve Bendimahi çaylarında kaçak İnci kefali avlanmasına yönelik yapılan faaliyet esnasında bölgede yapılan denetimlerde 7 bin 600 tonu canlı olmak üzere toplam 16 bin 200 ton inci kefali balığına ve 15 adet uzatma, manyat, serpme ağlarına el konuldu.
ÖLÜ BALIKLAR İMHA EDİLDİ
El konulan canlı balıklar tekrar suya iade edilirken, ölü balıklar ilçe müdürlüğü tarafından imha edildi.
El konulan uzatma, manyat ve serpme ağ ise ilçe tarım müdürlüğü tarafından olay yerinden alınarak kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi. Ayrıca 1380 Sayılı Su Ürünleri kapsamında 25 kişiye 49 bin 951 TL idari para cezası uygulandı.
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