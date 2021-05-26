Konya'da 'kız meselesi' ölümle sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen F.Ö., Y.K., Orhan Çumralıgil ve D.K. arasında kız meselesi iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö., Orhan Çumralıgil'i kalbinden ve karnından; D.K.'yı ise karın kısmından bıçaklayarak yaraladı.