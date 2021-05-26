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Konya'da 'kız meselesi' ölümle sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı

’da gece saatlerinde merkez ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak’ta bulunan bir apartmanın girişinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürülürken, 1 kişi de yaralandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Konya'da 'kız meselesi' ölümle sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen F.Ö., Y.K., ve D.K. arasında kız meselesi iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö., Orhan Çumralıgil'i kalbinden ve karnından; D.K.'yı ise karın kısmından bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Orhan Çumralıgil'e apartman içerisinde kalp masajı yaptı.

Defalarca kalp masajı yapılarak geri döndürülen Orhan Çumralıgil ve hafif yaralanan D.K. ise Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Orhan Çumralıgil hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi F.Ö. ve olaya karıştığı belirlenen Y.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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