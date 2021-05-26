Emre Aşık ve Yağmur Aşık davasında korkunç ifade! Kan donduran iddia

BENİ DE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Yağmur Aşık'ın kendisini de öldürmeye çalıştığını iddia eden Tezcan, ifadesine şöyle devam etti:

"Elimize çok ciddi bir hard disk geçti. Bu hard disk içerisinde çeşitli kişilerle mesajlaşmalar, kayıtlar, çeşitli fotoğraflar ve söylemediğim birçok şey var. Bunlar ortaya çıktığında gerçeğin ne olduğu anlaşılacak. Bu kişinin ceza alması için illa birinin ölmesi mi gerekiyor? Sadece yurt dışı yasağı cezası var. Bu kişi benim yanımda Gürcistan'a kaçmak için illegal görüşmeler yaptı. Boşanma davasında Emre'nin yapmamış olduğu şeyleri, Emre'nin asla görmediğim şeylerini beyan etmem istendi. Bunları yapmadığım için bana kin ve nefret beslemeye başladı. Benim hayatımı bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bundan sonra arkadaşlığımı kesip savcılığa suç duyurunda bulundum. Beni de öldürmek istediler. Emre'yi de öldürmek istediler. Bu kişi bürokraside tanıdıkları olduğunu beyan ediyor ve etrafına korku saçarak insanları sindirip, susturmaya çalışıyorlar. Ama artık susmayacağım. Bildiğim her şeyi bugün de bundan sonra da anlatacağıma yemin ediyorum.